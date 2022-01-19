抓耙仔風波延燒　本土社團籲：參選人需自清否則不准提名

▲「轉型要正義，政黨須自清」民間團體聯合記者會。（圖／台灣陪審團協會提供）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「抓耙仔」線民風波持續延燒，包括國民黨立委林奕華、民進黨立委黃國書、台南市長黃偉哲接連被指涉曾為線民，林澄清她是被關切的對象，黃國書坦承並公開道歉，黃偉哲則在今（19）日透過臉書否認曾出賣同志。對此，台灣陪審團協會、台灣社、台灣北社、台灣制憲基金會等本土社團發表聲明呼籲，在法制上建立公部門人事清查制度之前，政黨參選人應先自清，否則不應被提名。

本土社團表示，台灣民主化逾30年，轉型正義工程卻仍停滯緩步，國家與社會部門共識薄弱、動力不足，朝野政黨歧見益深，民間倡議與批評者爭議不斷，在部分政治檔案公開，引發黃國書自承、林奕華否認的線民事件後，其他政治人物接踵而來的嫌疑。

本土社團表示，各國轉型正義中，公部門人事清查，東歐國家所稱除垢，始終是重要一環，目的在於重建並維繫國家體系尊重人權之廉正性要求，贏回人民與社會的信任，鞏固轉型後之民主，例如東歐國家將清查結果公諸於世，任何人得以索閱見聞，不加遮蔽與去識別化，帶有付諸社會公評與羞辱性質，以取代因不採取或個案上無法貫徹之刑事追訴；或者規定現任或欲參選公職者，必須主動揭露與威權體制、特別是國安情治單位的關係。

本土社團呼籲，應該參考其他國家作法，由各朝野政黨先自律，主動做出表率：第一，政黨內欲登記參加各級公職人員選舉之初選者，必須提出「終止動員戡亂前，與國安、情治、警政等任何類似機關單位間，無曾為政治偵防之目的，建立過任何形式之合作關係」的自清聲明；第二，經政黨提名、代表參加各級公職人員選舉者，均須簽署同意書，供其所屬政黨及社會大眾審閱其政治檔案。

至於拒絕提出自清聲明者，本土社團主張，政黨應禁止參加黨內初選、不得提名為公職人員選舉候選人；拒絕簽署同意書者，政黨應不予提名或撤銷其提名資格。此外，若是自清聲明不實，政黨應撤銷其黨內初選參加資格、公職人員選舉候選人提名，並開除黨籍。