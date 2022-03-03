　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台大停電！呱吉指電網出狀況非缺電　「有人想報公投沒過的怨氣」

▲▼停電。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲全台停電造成交通大亂。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台電3日上午傳出供電系統網絡大規模故障，導致全台大停電。對此，北市議員呱吉（邱威傑）表示，停電當時備轉容量率達24.61%，也就是因為電網出狀況而停電，非「缺電」而停電，「有些人見縫插針報一下去年公投沒過關的怨氣。但這顯然更證明了民代監督台電營運可靠性的重要。」

對於3日全台大停電原因，經濟部長王美花上午出面說明，她表示，第一時間成立應變中心，對這樣的大停電感到抱歉，南部民眾感到不方便感到歉意，這樣的停電主要是興達電廠開關站事故，影響龍崎變電所出問題，導致南部電廠停電，因此台南以南都呈現停電狀況。預估影響500萬戶。

台電原先的聲明中提到，此次停電原因是因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。而事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

根據台電資料顯示，停電當時備轉容量率達24.61%，對此，邱威傑指出，也就是因為電網出狀況而停電，非「缺電」而停電。其中，因為電網安全，核三廠立刻跳脫（關機），是直接導致停電的原因。依賴大型電廠的發電模式應該被調整。

台電表示，目前各機組已重啟發電，中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電。另外從機組發電資訊也可以看出，事故發生的前後10分鐘，太陽能發電量幾乎沒掉，這是分散式發電，綠能的優勢。

邱威傑指出，有些人想趁機，不是想，是已經，見縫插針報一下去年公投沒過關的怨氣。但這顯然更證明了民代監督台電營運可靠性的重要。

邱威傑表示，目前有許多地區尚未復電，交通號誌仍然無法運作，請用路人注意安全，北捷不受影響，Ubike1.0還車請直接卡進車柱即可離開，費用會計算至該車柱的停電時間。

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
台中女大生爆命案！ 2女為房租爭吵　1人死亡
快訊／烏克蘭10台僑卡關解決了　今傍晚飛抵桃機
余苑綺驚傳掛急診！　「腰部又冒新腫瘤」壓迫神經
遭爆牽線澎恰恰給地下錢莊　孫協志253字嚴正反駁
桃園、新竹地區傳出「巨響」　原因找到了
快訊／本土+5！　分布3縣市「疫情擴及彰化」
LINE群瘋傳「今晚6點輪流限電」？　台電回應了
陳其邁怒了！　高雄104萬戶仍未復電：台電應檢討

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國考增加申論試題採線上作答　考試院會通過修正6大法規

拜會蘇貞昌　蓬佩奧：美國會力挺台灣追求自由生活權利

15種公務員特考不再列考公文　考試院會拍板明年起實施

快訊／新北＋1「與北市餐廳KTV群聚相關」　居隔第13天陰轉陽

接見蓬佩奧伉儷　蘇貞昌讚：國務卿任內挺台溫暖親切

全台大停電！呱吉指電網出狀況非缺電　「有人想報公投沒過的怨氣」

北機廠動土！侯友宜笑稱「讓彭振聲升官」　柯文哲突爆料：他去選高雄

「沒電用就是電不夠！」　趙少康批：把民進黨換掉才能解決問題

「自由不是理所當然」　蓬佩奧見蔡英文：美台會一直站在一起

加入烏克蘭國際軍團抗俄？　外交部：戰爭局勢動盪「不鼓勵國人」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

國考增加申論試題採線上作答　考試院會通過修正6大法規

拜會蘇貞昌　蓬佩奧：美國會力挺台灣追求自由生活權利

15種公務員特考不再列考公文　考試院會拍板明年起實施

快訊／新北＋1「與北市餐廳KTV群聚相關」　居隔第13天陰轉陽

接見蓬佩奧伉儷　蘇貞昌讚：國務卿任內挺台溫暖親切

全台大停電！呱吉指電網出狀況非缺電　「有人想報公投沒過的怨氣」

北機廠動土！侯友宜笑稱「讓彭振聲升官」　柯文哲突爆料：他去選高雄

「沒電用就是電不夠！」　趙少康批：把民進黨換掉才能解決問題

「自由不是理所當然」　蓬佩奧見蔡英文：美台會一直站在一起

加入烏克蘭國際軍團抗俄？　外交部：戰爭局勢動盪「不鼓勵國人」

火鍋店候位區囂張抽菸　店員勸阻遭「拍摸臉頰」挑釁：臭俗仔

商務泡泡「降到5天檢疫」才有吸引力　陳時中：風險好大！

尷尬了！鴻海首批「電動巴士Model T」交車遇大停電　董座回應了

俄士兵迷路　烏克蘭人熱茶款待「只是個孩子啊」！視訊見媽秒落淚

哈登費城主場首秀：感受到愛　七六人「3巨頭」3戰場均破84分

新安產推「手語視訊翻譯」　約18.5萬身障者受惠！

國考增加申論試題採線上作答　考試院會通過修正6大法規

拜會蘇貞昌　蓬佩奧：美國會力挺台灣追求自由生活權利

《海賊2》以為在看《RM》！李光洙根本演自己　韓網笑歪：演技超好

香港疫情「指數型大爆發」釀千死　陳時中：台灣解封不能操之過急

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

快訊／台電「大範圍事故」！大潭、興達發電機異常全台大停電

全台大停電！蔡英文指示儘速恢復供電

全台大停電！　他揭最大原因：不解決，蓋100座核電廠也沒用

快訊／備轉容量率達24.61%　台電：陸續啟動「核能發電」

蔣萬安回應閃兵爭議！謝和弦道歉網笑了

沒有缺電！蘇貞昌：不是缺電是電廠故障

桃竹地區「巨響」原因找到了！　林為洲：湖口基地實施戰車砲測

快訊／全台大跳電！蘇貞昌致歉　突顯南電北送困境

郭董曾預言缺電！王美花「賭雞排掛保證」　網友怒喊：雞排呢！

快訊／文湖線爆異常！東湖站40名乘客被要求下車　北捷：狀況已排除

快訊／新北停電災情集中「7行政區」　32%交通號誌停擺

更多熱門

相關新聞

LINE群瘋傳「今晚6點輪流限電」　台電回應了

LINE群瘋傳「今晚6點輪流限電」　台電回應了

今(3日)上午全台傳出大停電，災情遍及北、中、南，預估影響數百萬用戶；初步了解，為高雄興達電廠內一開關設備故障，導致龍崎高壓變電所出現問題，進而造成全台電力供應出現狀況。在大停電發生後，網路上瘋狂轉傳今晚6時起台電將輪流限電消息；對此台電澄清這是「錯誤訊息」，請民眾切勿轉傳來源不明消息。

「沒電用就是電不夠！」　趙少康批：把民進黨換掉才能解決問題

「沒電用就是電不夠！」　趙少康批：把民進黨換掉才能解決問題

持續搶修！台電：尚餘137萬戶等待復電

持續搶修！台電：尚餘137萬戶等待復電

恆春半島大停電遊客受困電梯　警消助脫困

恆春半島大停電遊客受困電梯　警消助脫困

全台大停電　蘇貞昌：有人為疏失一定究責

全台大停電　蘇貞昌：有人為疏失一定究責

關鍵字：

停電核四邱威傑台電

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

興達副廠長曝「大停電原因」！估1小時內逐步復電

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

Selina認愛「超帥小男友真面目」曝光！大街撒嬌放閃

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面