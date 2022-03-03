全台大停電！呱吉指電網出狀況非缺電　「有人想報公投沒過的怨氣」

▲全台停電造成交通大亂。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台電3日上午傳出供電系統網絡大規模故障，導致全台大停電。對此，北市議員呱吉（邱威傑）表示，停電當時備轉容量率達24.61%，也就是因為電網出狀況而停電，非「缺電」而停電，「有些人見縫插針報一下去年公投沒過關的怨氣。但這顯然更證明了民代監督台電營運可靠性的重要。」

對於3日全台大停電原因，經濟部長王美花上午出面說明，她表示，第一時間成立應變中心，對這樣的大停電感到抱歉，南部民眾感到不方便感到歉意，這樣的停電主要是興達電廠開關站事故，影響龍崎變電所出問題，導致南部電廠停電，因此台南以南都呈現停電狀況。預估影響500萬戶。

台電原先的聲明中提到，此次停電原因是因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。而事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

根據台電資料顯示，停電當時備轉容量率達24.61%，對此，邱威傑指出，也就是因為電網出狀況而停電，非「缺電」而停電。其中，因為電網安全，核三廠立刻跳脫（關機），是直接導致停電的原因。依賴大型電廠的發電模式應該被調整。

台電表示，目前各機組已重啟發電，中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電。另外從機組發電資訊也可以看出，事故發生的前後10分鐘，太陽能發電量幾乎沒掉，這是分散式發電，綠能的優勢。

邱威傑指出，有些人想趁機，不是想，是已經，見縫插針報一下去年公投沒過關的怨氣。但這顯然更證明了民代監督台電營運可靠性的重要。

邱威傑表示，目前有許多地區尚未復電，交通號誌仍然無法運作，請用路人注意安全，北捷不受影響，Ubike1.0還車請直接卡進車柱即可離開，費用會計算至該車柱的停電時間。