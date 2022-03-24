不愧是竹北！逛大遠百撿到錢　「金額曝光」網羨慕哭：真有錢

▲竹北大遠百。（圖／記者陳凱力翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

走在路上看到有人掉錢，通常頂多就是一、兩張百元鈔，這畫面讓網友不禁驚嘆，不愧是竹北人！一位網友日前在逛竹北遠百時，發現有民眾掉錢，就請樓管拿去服務台。金額曝光後，其他人忍不住直呼，「我也希望我身上有這麼多錢」、「竹北人的氣魄」、「有錢人真多。」

這位網友在臉書《竹北遠百最新情報站》發文，說他在逛竹北遠百時，在4樓某個專櫃前的地上看到好幾張千元鈔，以及一張百元鈔，便拍下照片並發文，「有誰剛剛在竹北遠百4F專櫃前面遺失5100元？我請樓管幫忙繳到1F服務台了，記得去認領喔！」

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照片一出，就有網友不禁驚嘆，「竹北人的氣魄，掉5100也無感」、「好想撿」、「怎麼看都跟我的錢長的那麼像」、「我皮夾裡有少幾張，喔不！原來是我剛花掉了」、「有錢人真多」、「我也希望我身上有這麼多錢」、「我錢包就算掉出錢，通常也不會超過1500現金。」

▲竹北人一掉就是5100元！（圖／翻攝自竹北遠百最新情報站）

還有人直笑，「這就要靠監視器了。因為失主可能自已都不知掉多少錢，但沒掉錢的知道掉多少錢。」有趣的是，似乎曾經有不少民眾都在竹北遠百掉貴重物品，就有網友表示，「這是第幾次掉東西了？少說也有快10次了吧這些人，其中耳環為大宗」、「感覺逛竹北遠百的人好會掉東西」、「竹北遠百怎麼這麼多東西可以撿？」

本站日前報導《特斯拉滿街跑！他驚「新竹年收300萬是基本？」 在地人曝真相》，有網友到竹北遠百逛街，發現人潮滿到不像在逛百貨公司，還以為自己來到大賣場。不僅美食街爆滿，就連特斯拉櫃位也很熱鬧，現場就有四組客人在諮詢，驚嘆新竹人的消費力，不禁好奇「在新竹年收300萬是不是窮人？」貼文一出，話題引發熱論。