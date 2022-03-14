買3雙高跟鞋　7天內後悔「退貨遭拒」她嘆：為何沒先說！網轟奧客

▲原PO買了3雙高跟鞋，事後反悔想退貨遭拒。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前到百貨購物，在櫃姊的推薦之下花了近7千元買了3雙高跟鞋，之後她反悔，回到原店面想退貨，結果櫃姊卻告知「實體店面不能退換貨」，網路購物才有7天鑑賞期，最後只好用換貨的方式買別雙鞋，但他越想越不對，上網PO文抒發心情，結果被網友轟「根本是奧客的行為！」

「太久沒逛街了，百貨公司購物不能退貨嗎？」女網友在臉書「爆怨2公社」發文，原本只打算買2雙鞋，但在櫃姐的熱情推薦下買了第3雙，共花了6930元，但她事後反悔，回到店家想要退貨，櫃姊卻表示實體店面不能退換貨，網路購物才有7天鑑賞期。

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櫃姊無奈嘆說，「退貨很麻煩、又要找樓管，又要簽到店長那，還要說明為何退貨」，還說私下退錢給原PO，但原PO無意胡鬧，最後以換貨的方式挑了一雙鞋子，解決櫃姊的困擾。不過原PO內心仍覺得不舒服，「好像又強迫自己買了另外一雙鞋」，喜歡去百貨公司購物，是因為服務好、有品質，「無法退貨，結帳前應先告知所有的消費者吧？」

▲網友們表示「實體店本來就不能退貨，只能換貨」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文一出，網友們紛紛指出「實體店面本來就不可退貨」，「實體店面沒有退貨，因為你人在現場已經看過摸過試穿過確認過」、「實體店面除非產品有瑕疵或問題，不然給你退是佛心，不給你退是剛好，都只能換貨而已」、「真的不能退，會退的都是佛心，不是義務」。甚至還有人直言「不要懷疑，你就是奧客」。

根據「台灣消費者保護協會」官網指出，依消保法第19條第1項特種買賣（通訊與訪問交易）規定，消費者得於收到商品七日內無條件退貨，不需負擔任何費用或對價，但僅限網路購物、電視購物、電話行銷、路邊訪問推銷、賣場問卷調查推銷適用此條法法規，「若在實體店面購物，不適用此七天鑑賞期的規定！除非有品質瑕疵或可歸責於業者的事由！」