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怪男百貨公司打手槍噴精　正妹聞「嘉明的味道」嚇壞提告

▲▼色狼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男在百貨公司打手槍，正妹遭噴精嚇壞提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子涉嫌兩度在三多商圈某百貨公司，邊逛街邊打手槍，再趁機噴精到女子身上，正妹聞到「嘉明的味道」驚覺受辱，報警逮人，全案移送高雄地檢署後，檢方偵查認為沒有人看到陳男有自慰的動作，正妹也沒親眼目睹，因此不構成公然猥褻罪，僅依公然侮辱將陳男起訴並聲請簡易判決。

檢方指出，2019年8月7日傍晚5時許，劉姓女子在高雄市三多商圈某百貨公司逛街時，突然發現衣服上沾了白色濃稠液體，伸手一摸直覺遭人噴精，趕緊脫下衣服到警局報案，但警方查閱監視畫面後，並未找到噴精的嫌犯。

2021年3月23日下午5時許，又有一名廖姓女子在同樣的地點，也被同樣的手法噴精在毛衣上，這次警方根據現場監視器畫面，逮到涉案的陳姓男子。
警訊時，陳男坦承自己邊走路邊自慰，再射精在不認識的女子身上，案件被送往雄檢偵辦時，陳男又改口否認犯行，辯稱時間已經過太久，他不記得自己做過什麼事，企圖脫罪。

檢方根據鑑定，確認陳男噴灑的液體是男性精液，但因沒有人看到他有在公共場所打手槍射精，監視器也沒有拍到，而兩名被害正妹也沒親眼目睹陳男的犯案過程，因此難以構成公然猥褻罪，依公然侮辱罪將他起訴並聲請簡易判決。

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