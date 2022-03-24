美宣布豁免352項大陸商品進口關稅　含自行車零件、機械等

▲美宣布重新豁免對352項從中國大陸進口商品的關稅。（圖／ETtoday）

記者魏有德／綜合報導

美國貿易代表辦公室（USTR）於當地時間23日發出聲明，宣布重新豁免對352項從中國大陸進口商品的關稅，該新規定將適用於2021年10月12日至2022年12月31日之間自中國大陸進口的商品。據了解，該規定將包含特定種類的自行車零組件、電機、機械、化學品、海鮮和行李袋（箱包）等。

▲大陸352項出口美國商品獲得關稅豁免展延。（圖／路透）

《央視》報導，去年10月，美國貿易代表辦公室宣布，擬重新豁免549項中國進口商品的關稅，並就此徵詢公眾意見。時隔近半年後，美國貿易代表辦公室確認對此前擬重新豁免關稅的549項中國進口商品中的352項進行確認。

USTR聲明指出，豁免對象為適用「301 條款」的產品，適用關稅豁免延展期規定的352項商品主要為工業零組件和消費商品，包括電視面板、背包、腳踏車、枕頭、汽車零件及海鮮等。

據了解，川普政府執政時期曾豁免超2200項大陸製商品的進口關稅，藉此緩解美國國內企業和零售經濟壓力，其中有549項獲得展延並於2020年底到期。經過USTR徵集公眾意見，美國商會 (USCC) 要求擴大範圍及美國國會議員提出豁免商品範圍過於狹窄，因此，對352項從大陸進口的商品關稅展延豁免。