港87%死者接種科興「比BNT高7倍」　港府表遺憾：誤導性報導

▲香港死亡率超越英、美、韓國、新加坡等地。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情整體死亡率高達0.5%，分析顯示，曾接種疫苗的1486名死者中，接種科興占87%、接種BNT占12%，差距達7倍。港大專家何栢良指出，基於醫學實證，強烈建議所有長者選打BNT。不過，港府發言人形容這是「誤導性報導」，對此表示遺憾。

據《明報》20日報導，香港醫管局分析資料顯示，5167例死亡個案中，有7成多未接種疫苗；接種疫苗的1486名死者中，科興和BNT分別占87%和12%。

對此，港大專家何栢良另引述醫學期刊表示，基於醫學實證，強烈建議所有長者選打BNT。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，分析上述數據要考慮科興要打三針才算完成接種等，呼籲打科興者盡快打第三針。

▲大陸國產滅活疫苗被質疑保護率。（圖／CFP）

不過，港府發言人20日發表聲明，不點名形容是「誤導性報導」，對此表示遺憾，同時，強調香港提供的科興和BNT兩個廠牌疫苗對減低染疫後出現重症和死亡的情況高度有效，而且安全。

發言人指出，據衛生署衛生防護中心現階段掌握有關死亡個案及已作分析的初步數據，第5波疫情造成的5435例死亡個案中，88.3%的人沒有接種2劑疫苗；已接種至少兩劑疫苗患者的死亡率為0.09%，接種1劑或沒有接種的則分別為0.7%及2.58%，顯示「接種疫苗絕對有助降低死亡率」。

港府強調，對接種疫苗後的死亡個案與疫苗種類的分析較為複雜，需要探討每例死亡個案的個別情況，例如死者年齡及長期病況等，「也要考慮較多老人接種科興的因素，不應隨便下定論。」