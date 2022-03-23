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特戰兵爆戰鬥裝輸教召！邱國正轟「最討厭靠北」：一定不放過他

▲▼立法院 外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告業務概況。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

一名入伍2年的陸軍特戰兵日前寫信給總統，直言「我們連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員卻都用新的。」引發各界關注。對此，國防部長邱國正表示，他不怕提出問題的人，但他最討厭「背後靠北」的人，這也對這次準備教召的人不公平，「我要知道他是誰，一定不會放過他。」

據了解，一名現任陸軍特戰兵日前在臉書PO出這封寫給總統蔡英文的信，表示自己當了2年的兵，很多東西沒有發，都要用自己的錢去買，甚至連自己的戰鬥個裝都沒有，然而教召人員卻用新的，讓他心裡相當不平衡，甚至還在最後一段怒嗆，「如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥，就有怎樣的國軍。」

▲自願役寫信陳情。（圖／翻攝自臉書／解讀國軍軍事新聞）

▲自願役寫信陳情。（圖／翻攝自臉書／解讀國軍軍事新聞，點圖可放大）

邱國正23日赴立法院外交及國防委員會業務報告並備質詢，針對這次風波，他表示「最討厭靠北」，因為不論國軍做得再好，都還是會有人在靠北，而這次有人抱怨沒戰鬥個裝，其實對於準備教召的國軍相當不公平，等於是打擊了他們準備的心力與執行的耐力，「我要知道是誰，一定不放過他。」但邱國正事後又強調，他不會真的去調查是哪位特戰兵，更不會有相關懲處。

邱國正強調，戰鬥個裝撥補程序以戰鬥部隊為優先，他不能理解有些官兵見不得人家好，因此他要告誡現在的官兵，有好的裝備要好好珍惜，不能說「他有，我都沒有」，這樣就偏了，很幼稚，重申自己最討厭躲在背後放話的人，「這種人很窩囊，不屑跟這種躲在暗處放話的人講話。」

▲▼立法院 外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告業務概況。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告業務概況。（圖／記者屠惠剛攝）

陸軍司令部日前回應，本軍戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發；而針對今年首度實驗新制教召兵比照戰鬥部隊，於召訓期間發放個裝，用於驗證，並於解召後繳回；後續將納入建案籌補，以滿足後備戰力需求。

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