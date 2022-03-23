甜心議員遭爆詐領助理費！律師嘆「1件事沒做好」：人設徹底崩壞

記者閔文昱／綜合報導

曾被前助理爆料「假面甜心」的無黨籍台北市議員林穎孟，遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，台北地檢署訊後依《貪污治罪條例》諭令林穎孟100萬交保。對此，律師吳俊達直言，善待助理這件事很重要，「因為助理通常是知道你最多公務私人秘密的人！」

▲台北市議員林穎孟涉嫌詐領議會助理費。（圖／記者劉昌松攝，下同）

吳俊達23日下午在臉書意有所指地指出，學運議員有沒利用職務機會A助理費，尚待司法調查釐清，「但這個政治圈引發震撼的事件告訴我們：『善待』助理這件事很重要。」

吳俊達認為，雙方第一次時間的衝突（勞資糾紛），如果能用協商化解、縮小處理，通常可以避免後續衍生更嚴重的法律風險，「用白話來說，該付的封口費，自己也要好好評估一下『好聚好散』的實際效益。」他強調，絕對不能當成處理一般勞資糾紛的方式來面對，「因為助理通常是知道你最多公務私人秘密的人！」

吳俊達表示，一開始的「公關（形象）危機」燒成了「法律案件」，尤其涉及到刑事責任，更涉及到重罪時，往往就只能作好「官司纏訟很久」的心理準備，而在官司纏訟的過程，自己努力累積許久的「正面形象」，也很容易立刻付諸一炬，徹底「人設崩壞」，「更不要說，讓其他政治競爭對手直接抓到了一個打擊自己的好話題和施力點。」

文章一出，許多網友也紛紛感嘆「無誤！其實離職員工也是」、「深深贊同」、「老闆跟員工的關係太重要了」、「真的超級重要」、「不只不善待，還直接對助理提告，助理為了證明自己說的東西是真的，就把證據都交給檢察官了」。

據悉，林穎孟出身太陽花學運，但2020年11月與5名前助理發生勞資糾紛，還被爆料是「慣老闆」、「表裡不一的假面甜心」。事後，林穎孟控告5人妨害名譽等罪，但檢方勘查簡訊往來紀錄等事證後，認定5人爆料內容有所根據，並非憑空捏造、杜撰，因此今年1月處分不起訴。