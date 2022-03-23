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社會 社會焦點 保障人權

她帶辣椒水防身！恐嚇議員訊息曝光　包商喊冤　　

記者唐詠絮／彰化報導

去年和美月眉大排進行清淤作業，議員賴清美質疑廠商打撈作業，廠商不滿被裁罰3萬元，傳訊息給賴清美「我跟妳，一定要鬥到底」恐嚇意味濃厚，警方依恐嚇罪嫌將鐘姓廠商函送地檢署偵辦，今天多名議員出面聲援相挺，譴責暴力，縣府也重申全力保障每位議員的問政空間，廠商也接受電訪喊冤。

▲布袋蓮清淤議員賴清美被恐嚇。（圖／賴清美提供）

▲捲入布袋蓮清淤議員賴清美被恐嚇。（圖／賴清美提供，以下同）

回顧案發當時，賴清美於2021年7月期間曾關切縣府水資處委外包商排水溝清淤狀況，經調查發現為1名鐘姓承包商，他今天受訪時說「他真的是冤枉的」，當初他承包清理布袋蓮，從上游清理後，便打包成一包包讓它漂流至下游水門附近，再從水裡撈起來運走，這是他的清淤工法，也因此被裁罰3萬元。

▲布袋蓮清淤議員賴清美被恐嚇。（圖／賴清美提供）

▲民眾陳情布袋蓮清淤，議員賴清美被恐嚇。

賴清美指出，去年她接獲民眾陳情反映月眉排水出現數十包清除後的布袋蓮，布袋蓮打包隨水漂流約1公里，整條排水都可以看到，有的還卡在橋墩下，萬一下大雨淹水，一袋袋的布袋蓮就會造成排水阻塞，這樣是清淤的方式是對的嗎，縣府水資處也認為這樣打包隨水漂流的作法不宜，要求包商改善作業方式，環保局開罰包商3萬元。

鐘姓廠商事後傳送三段語音給賴清美，「我們準備到法院來公審，廢棄物的移除」、「你今天是一個議員，我是一個承包商，你的所作所為，問心就知道」、「我跟你一定要鬥到底，絕不放棄」。

▲布袋蓮清淤議員賴清美被恐嚇。（圖／賴清美提供）

▲整條月眉大排都是一袋袋布袋蓮。

賴清美說，她並不認識這名鐘姓包商，民代接受陳情，監督，天經地義，包商被環保局罰錢應該循正當管道去申訴，而不是來恐嚇民意代表，連縣議員都會被恐嚇，以後誰還敢監督，她對事不對人，此事令她最近清晨出門很害怕，隨身帶辣椒水防身。

對於賴清美被廠商以恐嚇訊息威脅事，縣府除了強力譴責暴力外，更重申全力保障每位議員的問政空間，目前縣府的招標文件中對於廠商各項民、刑事與行政責任均要求投標廠商切結遵行，各局處工程發包亦皆嚴格秉持採購法規定，如有廠商違背採購法第103條規定，取消投標資格拒絕其投標。

縣府指出彰化縣警局已經加強賴清美議員服務處所及住居所等安全維護，並約制鐘姓廠商不得再有不理性行為，賴清美也對警方的協助與關心表示感謝。

▲布袋蓮清淤議員賴清美被恐嚇。（圖／賴清美提供）

▲議員賴清美攜帶辣椒水防身。

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