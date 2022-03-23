「湧言會VS菊系」民進黨高市議員初選　為政二代加分爆內戰

▲邁盟成員林慧欣。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市黨部主委趙天麟所屬「湧言會」組成「高雄正能量」，對上菊系的「邁向過半大聯盟」，因新人資格加分爭議槓上。對此，中常委李昆澤在23日中常會表示，「政二代」不得加分爭議，不應該把專家學者不分區立委的三等親加入，而黨部則規劃下週中執會再就此案進行討論。

民進黨秘書長林錫耀23日在中常會重申，民進黨政黨支持度領先，但他希望黨內初選激烈程度應該要降低，以免破壞選民對於民進黨的信賴與支持。

事實上，高雄市議員初選競爭相當激烈，「邁盟」新人昨日在高雄市民族路、中正路口舉行記者會控訴高市黨部黨務不公，偏袒特定對象。

而邁盟成員還背起小氣球背包，凸顯被737面「公共財看板」壓制，並呼籲「公共財不公，求民調還公道」。對此，趙天麟反駁，黨部主委是公共財，他樂意為參選人推薦，合照或錄音。

在「新人、青年」規定方面，初選民調加權，新人可加10％、新人又是未滿35歲青年或新住民者可再加10％，至多可加權20％；不過，加權機制排除政二代參選者。言下之意，現任一到三類（現任縣市長、立委、縣市議員）的配偶和三等親，選區部分重疊或相同者，都沒辦法獲得民調加權。

對此，「湧言會」陣營則檢舉「菊系」的新人林慧欣，她的舅舅盧天麟曾任民進黨不分區立委，不應適用新人加分。不過，支持林慧欣的李昆澤則提案認為，當初提名的不分區立委多是學者專家，並非如區域立委據有地方實力，如果不分區的親人也要受到排除，不符合政二代排除的立法要旨。對此，民進黨將在下週中執會討論，政二代條款是否該排除適用不分區立委一事。

▼高雄市黨部主委趙天麟。（資料照／記者屠惠剛攝）

