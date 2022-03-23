工人修剪椰子樹未配戴護具摔3米地面不治　公司、負責人被起訴

▲桃園市阮呂姓工人去年6月間被指派到大溪社區修剪椰子樹，不慎從3米高移動中鋁梯摔落地面，造成頭部重創送醫不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市阮呂姓園藝工人去年6月間被指派到大溪區某社區修剪花木，其中在修剪椰子樹時，不慎從3公尺高移動中鋁梯摔落地面，後腦撞擊地面當場昏迷，送醫急救仍宣告不治；檢警調查發現，園藝公司與洪姓負責人未依規定提供安全護具等防護措施，但公司與洪姓負責人事後卸責，檢方偵結依過失致死罪嫌將園藝公司與洪姓負責人提起公訴。

檢警調查，擔任園藝工作的阮呂姓男子，去年6月21日下午1時許與同事前往大溪區某社區修剪花草、樹木等園藝工作，其中阮呂姓男子負責5米高椰子樹修剪枯葉，並架設移動鋁梯在樹上，未料，站在第10階位置去拉扯樹葉時不慎摔落地面，其中後腦重擊地面，導致頸部頓性傷、顱骨骨折及出血性中樞神經休克，緊急送醫後仍於下午4時許宣告不治。案發後警方會同市府勞檢處人員到場會勘，發現現場沒有任何防護措施，死者當時身上也未配戴安全帽等護具。

檢方複訊時，園藝公司周姓主任指稱，公司有提供安全帶、沒有安全帽，死者工作時並未領取等語。市府勞動檢查處調查報告，移動鋁梯高度約5.11米，梯腳無防止滑溜措施，死者作業高度超過2米，現場未架設施工架或工作台等設施，也未提供安全帽、安全帶等設施讓勞工使用；73歲的園藝公司洪姓負責人辯稱，不知死者為何去修剪椰子樹，認為死者應該不是從高處墜落，先前死者曾出過車禍，頭部曾受過傷，因此認為是沒踩好地板跌倒所致。

檢方認為，依警方提供現場照片、證人證詞與市府勞動處調查報告等報告佐證，死者是受指派才前往負責區域修剪樹枝花木，且雇主未提供適當防護設備，導致死者自高處摔落傷重不治，洪姓負責人說詞顯有臨訟卸責之詞，偵結依過失致死罪嫌將園藝公司、紅姓負責人提起公訴。

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