小丁正妹連換4車「保時捷上秀長腿」　網酸飯局妹！本尊1句話打臉

▲Wawa去墾丁潛水時，拍照留念。（圖／Wawa授權引用，下同）

記者曾筠淇／採訪報導

本站稍早報導《穿小丁逛超商！正妹辣秀「白皙長腿」視角噴鼻血 本尊身分超衝擊》，在IG上擁有5.1萬粉絲的Wawa因一張照片，吸引大票網友關注，雖有人給予正評，但也被些許網友狠酸。對此，Wawa接受《ETtoday新聞雲》採訪，分享爆紅想法以及自己的價值觀，言語散發出自信與不凡。

Wawa前年10月在IG貼出一張「穿著黑色丁字褲逛超商」的火辣照片，並在今日被轉發至臉書社團，只是該張照片明明是PO在個人頁面，卻被網友轉發、狂酸。

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本以為Wawa看到那些言論後，心情大受影響，但高EQ的她卻說，「做自己就好了」，因為酸她的人根本不認識也不了解她，單就一張照片會有那些想法也很正常。至於當初為何會拍下這張照片？Wawa則回說，「當初在墾丁要準備去潛水，在對面超商買個飲料，順便在下水前拍張照而已。」

雖然有網友質疑Wawa是飯局妹、包包是不是正品？不過一向靠自己努力的Wawa就說，「我從事保養品生技產業」，薪水不固定，一切都是看業績，她買的東西都是靠自己一點一滴辛苦存來的，會賺也敢花的她，覺得一切都很值得。

值得一提的是，Wawa在IG上寫下自己是「一台911的媽」，且也有不少網友封她為「台中保時捷女神」。在記者詢問之下，Wawa坦言自己真的很愛名車，雖然自認有些愛慕虛榮，「但爸爸、媽媽給我的觀念就是給予我需要的，而不是我想要的」，因此想要什麼，都得靠自己努力。

特別愛車的Wawa強調，「是我自己出社會後，才把需要的努力換成自己想要的」，爸媽起初給了她一輛Suzuki Swift代步，開始賺錢打拚之後，「自己換A180，兩年後換CLA，一年後換718，再一年換911，都是換車，因為我很喜歡車。 」

問及為什麼這麼愛車？Wawa說，因為「有目標才有賺錢的動力」，不過，這輛保時捷911已經讓她很滿足了，所以這次買了新車之後，就會暫時安定下來不換車了。

Wawa打破網友對她的第一印象，言語中散發自信，也明白自己要的是什麼。靠著自己努力買車的她，也有話想對其他愛車的女孩說，「再光鮮亮麗的副駕駛，都不如自己手握方向盤。」這句話或許也代表著，比起別人給的，Wawa更想要靠自己雙手實踐夢想。

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