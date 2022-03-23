農漁業齊聚力挺周春米　屏東縣長的政績願景一次揭露

▲立委周春米23日舉辦農漁政策發表，近40位屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到場力挺 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

有意參選屏東縣長的民進黨立委周春米，今(23)日發表農漁政策，將近40位屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到場，現場農漁民也一齊站台呼喊口號「上山下海來相挺，唯一支持周春米」。

會中，周春米以具體數字呈現多項農漁業政績，其中包括：3項政策法案（農民職災保險、農民健康保險、農漁作物天災保險），15項天災會勘現金救助（極端氣候預防研議），7項農漁畜產品推廣活動，13項農漁業硬體建設，以及屏東農漁業發展的兩大願景，要力拚轉型成農金產業、農業再升級。

萬丹鄉的青年農民代表王俊惠說，周春米委員在立法院積極推動農民職災保險，讓農民和其他職業一樣，能夠申請務農傷害理賠。尤其，她平常就會參加萬丹青年農民的聚會，了解農業近況，協助農民的務農、畜牧問題。他希望周委員能夠成為第一任屏東女縣長。

屏東縣養殖漁業發展協會理事長黃永保說，周春米委員面面俱到的關心漁民，除了漁港擴建改建之外，也關注屏東漁產業的另一個大宗-養殖漁業，感謝她協助枋寮地區海水供應站，以及漁業保險的推廣，讓養殖漁業可以永續經營。他非常感謝周春米委員，也呼籲大家支持周春米委員擔任屏東第一女縣長。

農民代表送上鳳梨給周春米，祝賀她「好運旺旺來」，農漁會總幹事及農漁民代表，也上台齊呼口號支持她，不僅讓立委周春米的政見發表更豐富，也感謝她對農漁業的政績，並期待她對屏東農金及產業升級的願景，他們唯一支持周春米參選屏東縣長。