海洋保育導入科技管理　小琉球潮間帶管理站22日啟用

▲小琉球潮間帶管理站22日啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近年在氣候變遷及海洋生態、觀光迅速發展下，縣府為了取得小琉球當地潮間帶觀光發展及生態保育雙贏局面，積極將海洋永續資源導入科技管理，於今年初完成建置杉福及漁埕尾潮間帶管理站站體，縣長潘孟安與地方人士22日於杉福漁港舉行啟用典禮。

縣府表示，AI人流辨識資訊系統，即日起開放預約，4月1日開始推行，並於潮間帶開放前3天（3月29日至3月31日）杉福管理站將提供現場諮詢。屆時能即時掌握人流動態、生物資訊，並建立大數據，為小琉球生態環境、產業觀光帶來雙贏效益，展現潮間帶的盎然生機。

縣長潘孟安表示，在氣候變遷及觀光的壓力下，縣府站在保育的立場，試圖以科技方式強化管理，並改變過去的管理模式，琉球漁業資源保育區自89年成立後，陸續劃設杉福、漁埕尾及肚仔坪潮間帶保育示範區，並在海洋委員會的支持下，於110年籌辦建置人流辨識等多項資訊系統，在科學的基礎下建置網路申請系統「潮琉生態保育網」，方便遊客行前預約，屆時4月1日開放時將採「現場」及「網路」雙軌併行方式辦理，並滾動式調整實施方式。

屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，縣府以海洋意象進行規劃，於今年初完成建置杉福及漁埕尾潮間帶管理站站體，簡單清新的貨櫃設計及顏色搭配象徵潔淨的海洋，導入科技管理設施，如AI人流辨識系統、網路申請系統及資訊展示系統等，將於4月1日開始推行，並自即日起開放網路預約，每個時段限額300名，屆時遊客可由網路或管理站展示螢幕即時得知潮間帶人數、生物資訊及保育規定等，達到行前宣導教育的目的。

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