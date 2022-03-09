電動滑板車過斑馬線　機車撞上騎士彈飛亡...玩家過失致死判10月

記者黃宥寧／台北報導

郭姓男子前年10月騎乘電動滑板車行經南港昆陽街、市民大道路口與直行機車發生碰撞，王姓騎士當場噴飛10公尺墜地傷重不治，郭男因騎乘滑板車闖紅燈為肇事主因，且馬路禁行滑板車，被依過失致死罪起訴。士林地院今（9日）宣判，郭姓男子到庭聆判，審判長指出，由於他未與家屬達成和解，依過失致死判有期徒刑10月。

電動滑板車郭姓玩家（36歲）前年10月25日晚間6時許，沿北市南港區昆陽街南往北方向人行道行駛到昆陽街與市民大道7段路口，與由西往東方向的王姓機車騎士（24歲）發生嚴重碰撞，導致雙方彈落摔在地，機車零件與滑板車也因撞擊力道猛烈散落一地，王男送醫急救後不治。

▲王姓騎士以時速77公里以上行駛在市民大道上，與郭姓電動滑板車玩家撞上。（圖／記者張君豪翻攝）

車禍事故鑑定指出，郭男違反號誌管制且「動力運動休閒器材禁止於道路上行駛」為肇事主因；王姓騎士騎乘機車以時速77公里以上行駛在市民大道上（限速40公里）肇事次因。

目擊者邱姓證人出庭表示，當時市民大道7段往南港車站方向號誌為綠燈轉黃轉，昆陽街南往北的燈號為紅燈，路口非常空曠，但騎士騎乘機車撞上郭男騎乘的滑板車後，機車殘骸就散落一地。

▲騎士以時速77公里行駛在市民大道上，與郭姓滑板車玩家相撞。（圖／記者張君豪翻攝）

一審士林地方法院宣判，認郭姓玩家與王姓家屬未達成和解，否認犯罪，依過失致死罪判有期徒刑10月，可上訴。

聽完宣判的郭男一臉超失落，他受訪時，委屈表示，「真的太不合理！」他強調自己沒有不和解與道歉，但王姓騎士家屬在偵查庭時態度堅決稱不接受任何道歉，甚至提出共600萬賠償；同時，他也提出質疑指出，可能是因為他（死者）有超速，所以強制險不會賠償，所以家屬才...，最後，郭姓玩家無奈說如果電動滑板車不能上路，那相關單位是不是要立法來約束，而不是一直讓大家遊走在灰色地帶，他也會提上訴，但該負責的法律責任不會逃避，只是想得到一個公道。