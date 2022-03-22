「德東飆車王」另有其人！天母地主兒釀1死2傷　6違規紀錄曝光

記者黃宥寧／台北報導

天母地主兒簡祥宇18日晚間18時54分，在士東路與芝玉路2段口狂飆，高速撞擊3名行人，造成1死2傷慘劇。案發後，引起在地人議論紛紛，更起底簡男就是時常在士東路一帶狂飆的「德東飆車王」，也有居民控訴引擎聲吵鬧，有申訴卻從無改善。對此，士林警分局表示，簡男無公危前科及毒品前科，經查車輛違規6次，且無相關檢舉公危或飆車等報案紀錄。

案發後，士林分局連夜派員調查，初步研判肇因為涉嫌超速行駛及不停讓行人等違規，並將簡男於19日凌晨3時許，依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦，同日下午檢方諭令20萬交保，同時為了確保簡男日後到案並防止再犯，也命他交付車輛、駕照、行照，凍結他的不動產，以利被害人後續追償。

簡男離開地檢署時表示，車禍撞死人他很心痛且心疼，不希望被害人受這種苦，真的很抱歉，自己也並非外傳的「德東飆車王」。

▼39歲簡姓男子18日在天母士東路開車狂飆，造成1死2傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

士林警交通組初步查證，簡男從事網路工作事業，無公共危險及毒品等前科，經查該車輛違規紀錄共計6筆，為未繫安全帶及違規停車等項目，且都有乖乖繳罰緩；對於媒體及網路關注簡男疑為「德東飆車王」，經查並無相關檢舉公共危險或飆車等報案紀錄，也就是居民描述的飆車車輛，與簡男的車不同車款，很有可能在此路段時常有人飆車。

▼士林分局加強取締。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局也指出，針對士東路段各項交通違規取締，今年迄今共864件，其中闖紅燈44件、無照駕駛8件、逆向行駛9件及行人違規42件，執法取締交通違規強度，將持續努力，以降低交通事故發生率。

▼士東路、德行東路段無號誌路口，加裝警示爆閃燈警示用路人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為避免遺憾再次發生，士林分局除了立即規劃區域性防飆及防制事故勤務外，並針對士東路、德行東路段無號誌路口，加裝警示爆閃燈警示用路人，並建議相關單位繪設減速標線，及加強路段測速照相取締超速違規。