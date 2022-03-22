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社會 社會焦點 保障人權

誆稱刑警辦案連搶2車　鐵棍鐮刀傷人...車主制止還遭拖行

▲設籍新竹縣的黃姓男子去年5月間在湖口區搶走小貨車，行經楊梅區又企圖搶走婦人轎車，辯稱刑警辦案徵用轎車遭拒，憤而持鐵棍攻擊，後遭路人合力制伏送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲設籍新竹縣的黃姓男子去年5月間在湖口區搶走小貨車，行經楊梅區又企圖搶走婦人轎車，辯稱刑警辦案徵用轎車遭拒，憤而持鐵棍攻擊，後遭路人合力制伏送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子去年5月間在新竹縣湖口區見一輛小貨車停在路旁且車鎖匙未拔下，竟衝上車上倒車把車開走，張姓車主發現上前攔阻，結果遭黃拖行後跌倒昏迷受傷。黃男搶走小貨車行經楊梅區時，見婦人開車誆稱是刑警辦案欲徵用其車遭拒，黃持鐵棍、鐮刀攻擊，婦人高聲呼救，黃則因為不會發動只好棄車逃逸。桃園地檢署調查後，依傷害、準強盜等罪將他起訴。

▲黃姓男子去年5月間在湖口區搶走小貨車，又企圖搶婦人轎車，後遭路人與警方合力制伏，起出做案用鐵棍與鐮刀等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲黃姓男子去年5月間在湖口區搶走小貨車，又企圖搶婦人轎車，後遭路人與警方合力制伏，起出做案用鐵棍與鐮刀等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，設籍新竹縣湖口鄉23歲黃姓男子，去年5月3日上午10時30分在湖口區八德路上，見1輛小貨車停在路旁且車鎖匙未拔下，竟上車欲倒車離去，張姓車主見狀上前拉開車門阻止黃偷車，卻遭拖行十餘公尺後摔倒地上，導致頭部、雙手與右腿等部分嚴重擦挫傷，張男昏倒在地，黃男搶走小貨車往楊梅方向逃逸。

▲黃姓男子去年5月間在湖口區、楊梅等地連續強盜小貨車與轎車，楊梅警方偵訊後移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲黃姓男子去年5月間在湖口區、楊梅等地連續強盜小貨車與轎車，楊梅警方偵訊後移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

黃男駕駛小貨車行駛至楊梅區富民街時，見羅姓婦人獨自駕車，黃下車持鐵棍誆稱刑警辦案，要徵用其車使用，羅女拒絕後，黃竟持鐵棍與鐮刀攻擊，導致羅女被毆打後全身多處受傷，且遭搶走轎車遙控器，但黃因不會操作遙控器致使車輛無法發動，且羅婦高聲呼救引來路人側目，羅婦之姪子見狀上前與黃發生扭打，黃遂棄車逃逸，路人見狀合力將黃制服壓制，楊梅警方隨後趕來將黃男當場拘捕。

黃男在檢方複訊時坦承犯行，張姓、羅女與羅女姪子則指證歷歷，並提出醫院診斷證明與車輛車籍資料佐證，警方也提出現場照片與扣押鐵棍、鐮刀與小貨車等證物，檢方認為黃犯行明確，偵結依準強盜、傷害等罪嫌將黃提起公訴。

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