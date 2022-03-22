2個月A走近20萬！美食外送員收餐點費未繳回　坦承「花光了」

▲擔任富胖達外送員德張姓男子遭指控於2019年7月至同年9月間，侵吞客戶點餐費多達20萬元未繳回公司挨告。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任富胖達美食外送員的桃園市張姓男子，遭公司指控在2018年7月至同年9月間，實際送餐962件，應收款20萬餘元，僅將其中8230元繳回公司，其餘仍有19萬餘元未繳回；張男在桃檢複訊時坦承犯行不諱，公司代理人提供相關承攬合約與遞送餐點業務明細等事實，偵結依業務侵占罪嫌提起公訴。

檢警調查，33歲的張姓男子擔富胖達公司外送員，與公司簽立有勞務承攬合約，負責承攬公司遞送餐點業務，涉嫌於2018年7月23日至9月27日間，2個月間實際遞送餐點合計有962件，並自餐點客戶處收取現金合計有20萬5828元，僅將8230元繳回公司，剩餘19萬7598元均侵占且花用殆盡，公司查明後提告。

張男在桃檢複訊時坦承犯行與自白，富胖達公司代理人則提出張男與公司簽立勞務承攬合約、遞送餐點業務等資料，並提供實際遞送餐點收取現金明細等資料與侵占公司19萬餘元等事實佐證；檢察官認為張男犯行明確，多次涉嫌業務侵占公司應收款項，均係出於單一目的，偵結依業務侵占罪嫌提起公訴。

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