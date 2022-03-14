6月女嬰自然猝死保母判無罪　法官勸雙方修復「生死兩安」

▲6個月大女嬰在保母家猝逝，法官認定自然因素判保母無罪（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

記者黃哲民／台北報導

北市一名高姓合格保母被控前年受託照顧一名6個月大的劉姓女嬰時，疏未注意女嬰感冒未癒，以致女嬰獨自睡午覺出現呼吸衰竭急症，送醫搶救仍不治，檢方起訴高女涉犯過失致死罪嫌，台北地院審理依據兒科名醫鑑定結果，認定女嬰死於難以防範與解釋的「嬰兒猝死症」，高女雖沒當場做CPR急救並叫救護車送醫，但與女嬰之死無因果關係，判高女無罪，可上訴。

法官另於判決書中，罕見引用證人證詞，敘述高女於案發後「非常冷靜，沒有掉淚也沒問小孩狀況，連一次都沒問」，加上街道監視畫面拍到高女抱女嬰攔計程車就醫時，沒有匆忙奔跑，表情也似乎沒有著急模樣，法官認為高女「若非不善表達，就是於人情世故上，有招致議論之處，且傷害女嬰父母的情感」。

法官指出，能感同身受女嬰父母失去愛女的痛心疾首，但情感上的責任，與行政責任、刑事責任及民事責任，四者不可混為一談，尤其追究刑責不能摻雜道德與情感訴求，不過法官仍建議高女「容應自願懇切向女嬰父母致意，並以雙方均可接受的儀式，告諸女嬰追念之意，以撫慰修復雙方情感，『期能生死兩安』」。

▲法官同情女嬰雙親喪女之痛，罕見建議獲判無罪的保母撫慰修復彼此情感。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

本案發生於前年（2020年）1月2日，女嬰父母當天上午8點多將女兒送交高女照顧，不料當天下午3點多，高女驚覺女嬰嘴唇發紫、奄奄一息，抱著女嬰到住處外巷口攔計程車送醫，但女嬰到院前斷氣，搶救後仍回天乏術，法醫解剖發現女嬰有支氣管發炎狀況。

女嬰父母哀痛逾恆，斥高女明知女嬰感冒尚未痊癒，卻疏於隨時注意狀況，且第一時間沒做CPR急救、也沒打119求助，檢方指高女於案發時已有12年托嬰經驗，沒遵循嬰兒呼吸微弱或突然停止呼吸時的處置SOP，起訴高女涉犯過失致死罪嫌。

高女不認罪，辯稱當時就算做CPR或叫救護車，也未必能救活女嬰。法官委託檢方與律師都同意的一位兒科名醫鑑定，認為女嬰經解剖確認腦部與心、肝等內臟無受傷或病變，且女嬰父母證稱女兒事發前的活動力與胃口都正常，因此判定女嬰死於「嬰兒猝死症」。

名醫鑑定認為，「嬰兒猝死症」就是沒有徵兆突然死亡，醫學至今仍難以解釋，比較可能的原因是嬰兒腦幹的呼吸中樞不成熟，導致停止呼吸，至於女嬰的支氣管發炎是猝死症常見共同出現的症狀，並非致死原因，支氣管發炎也不可能讓正常的嬰兒在短短7小時內死亡。

法官認為名醫鑑定結果較可信，本案女嬰非早產兒、無體重過輕，也沒有先天性心臟病等猝死症高危險群跡象，而女嬰事發當天被送到高女住處托嬰時也都正常，難以要求高女必須目不轉睛緊盯女嬰動靜，何況醫學文獻記載，即使當場做CPR急救，只能將死亡率從超過90%減少3.7個百分點，「幫助不是很大」，高女本案處置過失跟女嬰之死無相當因果關係，判她無罪，可上訴。