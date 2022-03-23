台灣國際蘭展台南登場　黃偉哲邀全國朋友見證世界級蘭花之美

▲台灣國際蘭展台南登場，台南市長黃偉哲等人邀全國朋友，一起見證世界級蘭花之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台灣國際蘭展即將於3月26日至4月5日在台南市後壁區臺灣蘭花生物科技園區開展，市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，共有主題館、競賽館、蘭創館、商務館、市集館、美食區及蘭花公園等七大展區，歡迎全國民眾一起來體驗傲視全球的蘭花之美。

台南市長黃偉哲表示，今年蘭展以蘭花奇幻世界為主題，將科技運用於展覽中，有許多創新與創意，主題館規劃出海底世界、山林瀑布、險惡鬼島、甜蜜森林、沙漠綠洲、夢幻城堡六大展覽主題，引領大家探索一段又一段的奇幻旅程。

黃偉哲表示，台灣是蘭花王國，台南更是生產重鎮，全世界每6株蘭花就有1株產自台南，台南蘭花產業的價值與重要性不言可喻，提到蘭花，台南「當蘭不讓」，更可說是「台南NO.1」。

黃偉哲也特別感謝蘭花農民以及業者多年的耕耘努力，與臺灣蘭花產銷發展協會、行政院農業委員會與對外貿易發展協會，共同打造出傲人的蘭花王國，台灣國際蘭展更是世界三大蘭展之一。

台南市議會議長郭信良、議員李宗翰、沈家鳳、劉米山也到場表達支持，黃偉哲也與現場貴賓一同以沙畫為今年的國際蘭展揭幕。

除了賞花，台灣國際蘭展也於市集館邀請80間業者進駐販售蘭花周邊好物，還有匯集台南優質的農特產品可以選購，逛展累了，還能至蘭花公園休憩，以及前往美食區品嚐各式美味餐點。

台灣國際蘭展採售票入場，即日起至3月25日開賣預售票，全票優惠200元，展覽期間則為全票250元，可於ibon售票系統、FamiPort、ACCUPASS活動通等通路購得票券，或於現場購買門票。欲前往觀展的旅客，可於高鐵嘉義站轉乘大台南公車，或於台鐵後壁站搭乘接駁專車，若開車的民眾，則建議儘量由國道3號前往展場。

今年台灣國際蘭展規劃許多周邊活動，首推「蘭創館拍照打卡贈送LINE POINT」活動、「旅行社套裝行程規劃」，讓前來逛蘭展的民眾，還可以一起打包走訪周邊景點，以及「蘭展月好康」，憑蘭展門票至合作店家享優惠。不僅如此，還有許多限量好禮大贈送，像是「搶先打卡送門票」、「憑1/1-4/5台南合法住宿之證明可兌換蘭花小盆栽」等，各路好禮享不完，「2022台灣國際蘭展」邀請大家來台南欣賞世界級的蘭花，一起進入「蘭花的奇幻世界」，以行動支持台灣農業。更多精彩介紹請見蘭展官網：https://tios.tw//