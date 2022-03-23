台南長照指標落後　陳以信嗆黃偉哲：做不到就讓國民黨來

▲陳以信公布數據，台南長照指標落後。（圖／陳以信辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

台灣邁入高齡化社會，國民黨立委陳以信表示，就各項長照統計看，台南在6都排名中大多落後，做得比其他5都要差。陳以信嗆黃偉哲，如果民進黨市長做不到，就讓國民黨市長來完成。

陳以信進一步說明，109年台南65歲老年人口比率佔16.5%，在6都中屬於前段班。但台南的青壯人口相對少，因此扶養比39.7%，在6都排名第2僅次於台北市，顯示台南特別需要政府提供長照服務，特別是對沒有家屬照顧的獨居老人。

但如比較6都列冊需關懷獨居老人人數，在110年底台南列冊人數僅1,658人，是近5年最低，且連續4年都降低，6都中列冊關懷人數最少就是台南。在服務獨老人次上，110年底台南為近62萬人次，也是 6都最少，尤其近年其他5都都積極增加獨老服務，只有台南相對增加最少。

陳以信再指出，尤其在基層長照據點建置上，台南也是6都最慢。目前6都在加強設置「C級巷弄長照站」，這是從「社區關懷據點」轉型，用意在建立長照服務輸送網絡，並提供預防長者失能的照護服務。

但以6都C級巷弄長照站建置來看，台南的建置目標數為241站，到110年11月實際建置數為195站，達成率僅81%，不僅是6都中最低，更是6都中唯一未能超過100%者，進度嚴重落後其他5都。

陳以信強調，以上數據顯示台南市府長照工作不力，特別是台南老人的相對剝奪感很強，經常抱怨台南沒有老人健保補助費，而其他5都都補助很多。台南卻因市議會國民黨團極力爭取，今年才開始有老人健保福利金1千元。而台南的敬老津貼也輸其他5都，在在都是讓台南老人感到不滿所在。

陳以信嗆黃偉哲，如果民進黨市長做不到，就讓國民黨市長來完成。