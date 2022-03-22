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民眾黨台南市黨部旗幟遭毀損　南警迅速破案

▲台南市東區民眾黨台南市黨部騎樓前旗幟，遭不明人士於21日清晨5時許毀損，一分局獲報後成立專案小組，迅速查獲涉案人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區民眾黨台南市黨部騎樓前旗幟，遭不明人士於21日清晨5時許毀損，一分局獲報後成立專案小組，迅速查獲涉案人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾黨台南市黨部施姓秘書，22日下午1時許至台南市警一分局報案，稱位於台南市東區的民眾黨台南市黨部騎樓前旗幟，遭不明人士於21日清晨5時許毀損，一分局獲報後立即成立專案小組積極追查偵辦。

警方依民眾黨台南市黨部提供的錄影監視畫面，發現有2名男子疑似酒醉沿路搖晃步行，行經該黨部前，其中一人推倒騎樓前旗幟後，再折回用腳踩斷旗幟，警方立即在黨部周邊店家及住戶訪查蒐證，循線追查發現劉男（26歲）及郭男（33歲）2名男子涉嫌重大，一分局於22日晚上6時許立即通知犯嫌到案說明。

警方調查表示，劉嫌酒後斷片，對毀損行為已不復記憶，並稱本身無政治色彩，非因選舉而故意毀損旗幟。另郭男僅在後隨行，並無參與毀損情事。

▲台南市東區民眾黨台南市黨部騎樓前旗幟，遭不明人士於21日清晨5時許毀損，一分局獲報後成立專案小組，迅速查獲涉案人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另民眾黨台南市黨部施姓秘書表示，初估旗桿損失價值約新台幣150元，將依法向警方提出告訴，全案訊後依毀損罪嫌報請台南地檢署偵辦。

市警一分局長方國璽呼籲民眾，喝酒應有節制，切勿因酒後行為造成憾事，另年底選戰已如火如荼展開，選民應保持冷靜，可以熱情但要理性，切勿因一時情緒衝動而誤觸法律，對於嘗試以暴力或恐嚇手段干擾選舉進行之犯行，警方將秉持鍥而不捨的決心全力偵辦。

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