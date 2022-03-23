花東8小時55震　專家曝搖不停原因「造山運動引發」

記者許敏溶／台北報導

花東地區地牛頻頻翻身，從今天（23日）凌晨至今天早上，不到8小時一共發生55起地震，中央氣象局地震中心前主任郭鎧紋分析，這次地震其實就是海岸山脈的造山活動所引發，從凌晨1時41分到43分接連規模2起規模6、一起規模5以上地震，等於是老天爺在3分鐘內示範一次東部海岸山脈怎麼造山。

▲花東地區23日凌晨連續地震，專家指是造山運動引發地震。（圖／翻攝中央氣象局）

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花東地區地震連續搖不停，根據中央氣象局地震中心統計，從今天凌晨1時41分截至上午9時，總共發生55起地震，其中規模6以上有2，規模5以上有5起，等於不到8小時一共發生55起地震，氣象局更提醒未來三天不排除有規模5以上餘震。

▼地震測報中心陳國昌指未來三天不排除有規模5以上餘震。（圖／記者陳煥丞攝）

對於花東搖不停原因，郭鎧紋指出，地震原因很簡單，就是海岸山脈造山運動所引發的地震，也就是菲律賓海板塊逆衝擠壓到歐亞大陸板塊，因為是從東邊的菲律賓海板塊往西擠壓歐亞大陸板塊，所以今天凌晨到現在的地震位置分布，大致是由東往西、深度由深慢慢變淺。

郭鎧紋舉例說，凌晨1點41分發生規模6.6地震，釋放能量相當4顆原子彈爆炸威力，接著1點42分是規模5.7地震，1點43分則是規模6.1地震，可明顯看出地震深度由深變淺（從30.6→28→19.3公里），等於是在3分鐘內示範東部海岸山脈怎麼造山，而這樣的造山運動已經持續超過四百萬年，才有目前的海岸山脈。