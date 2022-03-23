安倍晉三與蔡英文完整對話曝光　稱「台灣有事等同日本有事」

▲總統蔡英文與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日與日本前首相安倍晉三，針對台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題，進行視訊對談。總統府23日公布完整對談內容，安倍在談話中指出，他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」，他認為，台日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面的改變現狀。

日華議員懇談會總會傍晚於東京舉辦年度大會，我國駐日代表謝長廷參與之外，蔡英文也以視訊方式與會，並與安倍晉三對談。有關本次會談內容，蔡英文與安倍前首相就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，雙方視訊對談時間將近30分鐘。

總統府23日進一步揭露雙方談話細節，安倍晉三在談話中，首先感謝台灣在疫情之初，捐贈日本大量口罩、防護衣，以及醫療器材，展現對日本的友誼；而在11天前正好是東日本大地震11週年，311發生之際，來自台灣的援助，他身為日本人永遠不會忘記。

對於台灣加入CPTPP的議題，安倍晉三表示，這是他擔任首相的時候簽署生效的協定，創始11個會員國的部長已表明接受新經濟體的加入，擴大成員國的決心，現在正與英國進行相關的協商，「我們期待台灣在接受該協定原則，以及符合該協定的高標準下，能夠儘早來加入」。

另外，有關烏克蘭情勢，蔡英文表示，烏克蘭人民挺身奮戰，保衛國家跟捍衛民主自由的決心，讓全世界都非常動容，也讓台灣人民感同身受，她強調，台灣作為全球民主夥伴的一員，已經參與了對俄羅斯的經濟制裁，也已經啟動了對烏克蘭的人道救援行動，今後台灣將持續堅定和烏克蘭站在一起，跟民主自由的價值站在一起。

安倍晉三則表示，這是俄羅斯的侵略，也是對國際秩序嚴重的挑戰，日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍。

蔡英文也接著說，這一次俄羅斯入侵烏克蘭的行為，基本上是動搖國際基本原則，也受到民主國家的譴責，這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對是不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。

安倍晉三說，他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。他說，這是個人危機感的一個陳述的方法，自由開放的印太是個人所提倡的一個構想，台日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面的改變現狀，「因此，個人也認為，為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。」

蔡英文接著回覆，台灣高度認同「自由開放印度太平洋」的內涵，作為印太區域的一員，我們也期盼貢獻區域和平繁榮。她強調，台日共享自由、民主、人權跟法治等共同價值觀，彼此也互為重要的貿易夥伴跟友人，在安全上面，更是安全的夥伴。

蔡英文表示，她相信台日關係還存有很多合作的空間，也希望今後持續與日美等理念相近國家共同合作，實現這個理想。