花東凌晨6.6強震！昔台灣3大地震都在半夜？　專家解謎了

▲今天凌晨1點41分發生6.6強震，玉里玉興橋高架路段應聲斷裂。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

今天（23日）凌晨1點41分，花東近海發生規模6.6強震，全台震度幾乎都在3級以上，就有不少人發現，連同這次地震在內，包括921大地震、2016美濃強震與2018花蓮強震等，都發生在半夜，這是有原因還是巧合？專家提出解答。

921大地震發生在凌晨1點47分、2016美濃地震發生在凌晨3點57分，2018花蓮地震則是發生在深夜11點50分，加上這次花東近海強震，是發生在凌晨1點41分。過去2018花蓮強震發生後，就有鄉民PO文問大家：「為何大地震都發生在半夜？」，當時還引發一陣討論。

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其實網路上過去流傳過，半夜之所以容易發生大地震的原因，是因為「月球引力」關係，日本東大科研小組也曾在2016年9月投書英國網路科學期刊「自然-地球科學」，指出太陽和月球的「引力」，會引起「地殼」的潮汐現象，讓地面壓力產生變化。但這項說法也被一些科學家質疑，這樣的說法缺乏更強大的科學證據。

據《中時新聞網》報導，台灣東部地震研究中心主任張文彥過去曾指出，基本上沒有資料顯示，晚上比較容易發生大地震，純粹是巧合而已，不然像是2008年大陸的汶川大地震與2011年的日本311大地震，都是發生在白天，只是幾次傷亡較為慘重的強震，發生時間恰好都在半夜而已，不需要過度解讀。

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