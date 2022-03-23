在烏克蘭的台灣人！一篇文章讓他發現普丁要打來　想逃卻被嘲笑

▲波蘭四處可見反戰標語。圖為華沙市中心一處街區，民眾張貼反普丁、反侵略字樣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

俄羅斯侵犯烏克蘭至今，已有超過300萬名烏克蘭人被迫逃離家園，形成歐洲二戰以來最大的難民潮，其中200萬人湧入鄰國波蘭。此刻，波蘭人掏腰包、開家門、收難民，收容者與被收容者裡，皆有台人身影。本刊赴波蘭現場，訪談在地的台灣社群，其中有到烏克蘭為了結婚，最後卻目睹槍擊、穿越轟炸抵達波蘭的台烏家庭；也有全家動員，捐錢找錢、募運物資、迎接難民、甚至替難民找工作的台波家庭。

台灣並非烏克蘭，在烏俄戰事未歇、兩岸敏感神經再度被挑動之際，他們展開行動與思索。

住在波蘭第四大城樂斯拉夫的台商劉易軒，收容2個家庭，其中Daniel一家是近日經歷緊急撤僑的台烏家庭。台灣人Daniel說，多年前在北京工作，認識烏克蘭籍妻子，2020年初，COVID-19爆發，他先讓尚未登記結婚的妻子回烏克蘭，誰知2人竟因北京防疫規範嚴格，長期分隔二地，一年多還無法見面。在被迫分居期間，他的妻子誕下兒子，「兒子出生10個月，我都還沒見上他…我到烏克蘭，就是為了跟太太登記結婚。」