在烏克蘭的台灣人！一篇文章讓他發現普丁要打來　想逃卻被嘲笑

▲波蘭四處可見反戰標語。圖為華沙市中心一處街區，民眾張貼反普丁、反侵略字樣。（圖／鏡週刊提供，下同）
圖、文／鏡週刊
俄羅斯侵犯烏克蘭至今，已有超過300萬名烏克蘭人被迫逃離家園，形成歐洲二戰以來最大的難民潮，其中200萬人湧入鄰國波蘭。此刻，波蘭人掏腰包、開家門、收難民，收容者與被收容者裡，皆有台人身影。本刊赴波蘭現場，訪談在地的台灣社群，其中有到烏克蘭為了結婚，最後卻目睹槍擊、穿越轟炸抵達波蘭的台烏家庭；也有全家動員，捐錢找錢、募運物資、迎接難民、甚至替難民找工作的台波家庭。
台灣並非烏克蘭，在烏俄戰事未歇、兩岸敏感神經再度被挑動之際，他們展開行動與思索。
住在波蘭第四大城樂斯拉夫的台商劉易軒，收容2個家庭，其中Daniel一家是近日經歷緊急撤僑的台烏家庭。台灣人Daniel說，多年前在北京工作，認識烏克蘭籍妻子，2020年初，COVID-19爆發，他先讓尚未登記結婚的妻子回烏克蘭，誰知2人竟因北京防疫規範嚴格，長期分隔二地，一年多還無法見面。在被迫分居期間，他的妻子誕下兒子，「兒子出生10個月，我都還沒見上他…我到烏克蘭，就是為了跟太太登記結婚。」
▲在波蘭邊境Dolhobyczow關口，難民剛從烏克蘭抵達波蘭。
Daniel的妻子與前夫分居多年，由於在孩子出生前才辦妥與前夫的離婚手續，導致烏克蘭法院認定新生兒為Daniel妻子與前夫所生。Daniel待在烏克蘭一年有餘，除了辦理結婚，也在烏克蘭地方法院打親子訴訟。這段期間，他沒收入，只能一直花存款。「原本3月17日是最後一次審理，會有判決書，我們就可以去民政機關更改出生證明欄位、正式辦理我兒子的國籍申請，然後我們就可以回台灣，烏克蘭之旅就結束了。想不到，發生戰爭。」
▲Daniel（右2）與烏克蘭籍的妻子（左2）帶著幼子逃出烏克蘭，目前暫時安頓在波蘭。右1為外貿協會基輔台灣貿易中心主任徐裕軒。
俄羅斯揮軍烏克蘭前夕，Daniel見微信流傳中國駐烏克蘭大使館發布「關於請中國公民注意安全的提醒」等文章，馬上警醒過來，上超市狂買用水與糧食，「我買了80公升汽油、100公升瓶裝礦泉水、10公斤的米、10多公斤通心粉，很多烏克蘭人看到我買這麼多東西，都覺得很疑惑。我解釋：『我買這些，是為了可能發生的事。』」整間超市沒人信他，Daniel完成採購後不到12小時，俄烏開戰。
撤僑見俄軍被當場擊斃
Daniel待在烏克蘭一年多，儘管戰雲密布，據他觀察，周遭烏克蘭友人、妻子親戚，沒人料及戰事。「開打前，我本來已經說服老婆的姊姊，跟我們一起撤離到鄉下，如果沒打仗，再回她居住的城市奧德薩（烏克蘭南邊城市）也無妨。她本來已經把行李搬上我的車…」結果，Daniel的大姨子被辦公室同事取笑，同事笑她怎麼那麼傻？俄羅斯和烏克蘭是親兄弟，哪有可能打仗？最後，大姨子也笑Daniel想太多，把行李從車上搬回家。不到幾日，烏俄開戰，俄軍轟炸位於黑海口的奧德薩，她嚇壞了，被困住整整2天，才逃上朋友的車。
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