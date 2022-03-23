　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在烏克蘭的台灣人！一篇文章讓他發現普丁要打來　想逃卻被嘲笑

波蘭四處可見反戰標語。圖為華沙市中心一處街區，民眾張貼反普丁、反侵略字樣。

▲波蘭四處可見反戰標語。圖為華沙市中心一處街區，民眾張貼反普丁、反侵略字樣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

俄羅斯侵犯烏克蘭至今，已有超過300萬名烏克蘭人被迫逃離家園，形成歐洲二戰以來最大的難民潮，其中200萬人湧入鄰國波蘭。此刻，波蘭人掏腰包、開家門、收難民，收容者與被收容者裡，皆有台人身影。本刊赴波蘭現場，訪談在地的台灣社群，其中有到烏克蘭為了結婚，最後卻目睹槍擊、穿越轟炸抵達波蘭的台烏家庭；也有全家動員，捐錢找錢、募運物資、迎接難民、甚至替難民找工作的台波家庭。

台灣並非烏克蘭，在烏俄戰事未歇、兩岸敏感神經再度被挑動之際，他們展開行動與思索。

住在波蘭第四大城樂斯拉夫的台商劉易軒，收容2個家庭，其中Daniel一家是近日經歷緊急撤僑的台烏家庭。台灣人Daniel說，多年前在北京工作，認識烏克蘭籍妻子，2020年初，COVID-19爆發，他先讓尚未登記結婚的妻子回烏克蘭，誰知2人竟因北京防疫規範嚴格，長期分隔二地，一年多還無法見面。在被迫分居期間，他的妻子誕下兒子，「兒子出生10個月，我都還沒見上他…我到烏克蘭，就是為了跟太太登記結婚。」

在波蘭邊境Dolhobyczow關口，難民剛從烏克蘭抵達波蘭。

▲在波蘭邊境Dolhobyczow關口，難民剛從烏克蘭抵達波蘭。

Daniel的妻子與前夫分居多年，由於在孩子出生前才辦妥與前夫的離婚手續，導致烏克蘭法院認定新生兒為Daniel妻子與前夫所生。Daniel待在烏克蘭一年有餘，除了辦理結婚，也在烏克蘭地方法院打親子訴訟。這段期間，他沒收入，只能一直花存款。「原本3月17日是最後一次審理，會有判決書，我們就可以去民政機關更改出生證明欄位、正式辦理我兒子的國籍申請，然後我們就可以回台灣，烏克蘭之旅就結束了。想不到，發生戰爭。」

Daniel（右2）與烏克蘭籍的妻子（左2）帶著幼子逃出烏克蘭，目前暫時安頓在波蘭。右1為外貿協會基輔台灣貿易中心主任徐裕軒。（Daniel提供）

▲Daniel（右2）與烏克蘭籍的妻子（左2）帶著幼子逃出烏克蘭，目前暫時安頓在波蘭。右1為外貿協會基輔台灣貿易中心主任徐裕軒。

俄羅斯揮軍烏克蘭前夕，Daniel見微信流傳中國駐烏克蘭大使館發布「關於請中國公民注意安全的提醒」等文章，馬上警醒過來，上超市狂買用水與糧食，「我買了80公升汽油、100公升瓶裝礦泉水、10公斤的米、10多公斤通心粉，很多烏克蘭人看到我買這麼多東西，都覺得很疑惑。我解釋：『我買這些，是為了可能發生的事。』」整間超市沒人信他，Daniel完成採購後不到12小時，俄烏開戰。

撤僑見俄軍被當場擊斃

Daniel待在烏克蘭一年多，儘管戰雲密布，據他觀察，周遭烏克蘭友人、妻子親戚，沒人料及戰事。「開打前，我本來已經說服老婆的姊姊，跟我們一起撤離到鄉下，如果沒打仗，再回她居住的城市奧德薩（烏克蘭南邊城市）也無妨。她本來已經把行李搬上我的車…」結果，Daniel的大姨子被辦公室同事取笑，同事笑她怎麼那麼傻？俄羅斯和烏克蘭是親兄弟，哪有可能打仗？最後，大姨子也笑Daniel想太多，把行李從車上搬回家。不到幾日，烏俄開戰，俄軍轟炸位於黑海口的奧德薩，她嚇壞了，被困住整整2天，才逃上朋友的車。

聯合國預估總難民人數將超過400萬人（烏克蘭總人口約3,700萬人）；3週內難民人數超越2012年敘利亞內戰難民人數。

《鏡週刊》烏俄戰爭第一線直擊，每日出刊，敬請每日鎖定。


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
【全文】烏克蘭難民潮湧入　波蘭台灣人火線救援直擊
【圖輯】大人的戰爭，孩子不能理解的事
【獨家】【圖輯】烏克蘭難民湧入波蘭　《鏡週刊》前進華沙中央車站直擊

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
盧秀燕霸氣宣布！　「1族群」打疫苗可領1000元
快訊／震不停！　花蓮又發生規模4.5地震
男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」　對女友下戰帖！回家GG了
九頭身美女議員回家奔喪！　上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊
找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台
俄兵身藏一疊保險套！　她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民
LIVE／花蓮6.6強震橋坍斷多截　學者警告：這裡恐有8↑強
陳松勇千萬遺產圓滿分配！　印傭Yuli獲贈400萬今離台
強震讓長濱公路「長出驚天大蜜桃」　網：孫悟空要出世了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手機被沒收！13歲男冷血把媽爆頭　7歲弟保護中彈爸慘被背後擊斃

澤倫斯基今晚在「日本國會」視訊演說　全程網路直播

不斷更新／澤倫斯基將在日本國會演說　美國及盟友擬將俄逐出G20

俄軍傳「狂埋地雷」打消耗戰！他剖析最新戰略　1關鍵心態變了

5歲童哭喊「我不想死」！俄軍轟炸平民避難所　倖存者憶心碎瞬間

電梯綁鞋帶比特犬突然抓狂　女被撕咬「全身爆血」倒地畫面曝光

熱水器連環電死4人！她幫兒洗澡觸電　尪和女傭趕來也慘死

普丁爆乳大女兒驚傳婚變！切斷荷蘭富商　醫療發財夢因俄烏戰破滅

俄兵身上藏一疊保險套　她目睹煉獄景控訴：他們性侵婦女屠殺平民

美國及西方盟友擬將俄羅斯「踢出G20」　恐被中國、印度否決

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

手機被沒收！13歲男冷血把媽爆頭　7歲弟保護中彈爸慘被背後擊斃

澤倫斯基今晚在「日本國會」視訊演說　全程網路直播

不斷更新／澤倫斯基將在日本國會演說　美國及盟友擬將俄逐出G20

俄軍傳「狂埋地雷」打消耗戰！他剖析最新戰略　1關鍵心態變了

5歲童哭喊「我不想死」！俄軍轟炸平民避難所　倖存者憶心碎瞬間

電梯綁鞋帶比特犬突然抓狂　女被撕咬「全身爆血」倒地畫面曝光

熱水器連環電死4人！她幫兒洗澡觸電　尪和女傭趕來也慘死

普丁爆乳大女兒驚傳婚變！切斷荷蘭富商　醫療發財夢因俄烏戰破滅

俄兵身上藏一疊保險套　她目睹煉獄景控訴：他們性侵婦女屠殺平民

美國及西方盟友擬將俄羅斯「踢出G20」　恐被中國、印度否決

「錶王」珍罕細木工藝懷錶現身台中　老字號錶店老闆秀珍藏

宮崎駿迷看過來！台北新景點　有等身大「發芽舞龍貓」、貓巴士

刺激接種率　盧秀燕霸氣宣布「長輩打疫苗可領1000元」

美食外送員為躲違規罰單　異想天開掛贓牌...遇警被活逮

手機被沒收！13歲男冷血把媽爆頭　7歲弟保護中彈爸慘被背後擊斃

花蓮6.6地震「台灣大丈夫」秒登日本熱搜！日網友著急洗版　內容暖爆

不斷更新／花東60震！今早地牛再掀規模4.5、最大震度3級

媒體議價仍無頭緒　立委批公平會白皮書是「國際案例大全」

花蓮6.6強震！宥勝「中午起床才知道」　網友睡死+1：被警報吵醒

民安演習首納戰爭元素　邱國正：戰災、不明導彈攻擊想定

國際熱門新聞

阿美族男當抗俄傭兵難　烏「1現實條件」曝

俄兵開坦克投降　烏克蘭給他28萬

俄羅斯78架飛機「在國外被扣押」！

伊爾平成人間煉獄　俄軍性侵婦女屠殺平民

烏軍反攻！激戰奪回基輔重鎮　包圍俄軍

普丁爆乳大女兒驚傳婚變！切斷荷蘭富商

花蓮6.6強震　日本氣象廳發警報　

澤倫斯基分身逃離烏國　金正恩與普丁分身救的

俄烏和談進行中　克里姆林宮籲進行「實質」談判

74歲翁救人後開槍轟死他！　下場曝光

更／澤倫斯基將在日本國會演說

拜登點名印度反俄侵烏立場不堅　是美盟邦中例外

7歲女唱烏克蘭國歌　掀千人歡呼

烏軍飛官「狗鬥俄軍」　像《捍衛戰士》翻版

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

學者示警：規模8以上大地震會來

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

即／花蓮近海凌晨6.6強震　台東成功山區停電

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面