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快訊／「致命金針菇」彰化檢驗報告曝光！　尚旺西螺場回應

台灣外銷美國的金針菇被加洲衛生機關檢驗出李斯特菌而遭到回收。（圖／翻攝FDA官網）

▲美國FDA公告，台灣金針菇被驗出李斯特菌。（圖／翻攝FDA官網）

記者唐詠絮／雲林報導

台灣外銷到美國的金針菇，被美國衛生機關檢驗出李斯特菌而遭到回收，今天（22日）彰化衛生局稽查後發現批產品的農場總公司為台中尚旺農場，實際負責出口的公司在高雄，收購來源來自台中農場、彰化及雲林，而「彰化香菇合作社」提出陰性檢驗報告，尚旺農場也發出聲明，「是我們這邊本身沒有做的更好」。

▲▼發聲明。（圖／雲林西螺）

▲尚旺發聲明。（圖／翻攝自尚旺農場臉書）

彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，經查該批產品係由與本縣的合作社合作，負責行銷。該批產品的農場的總公司為台中尚旺農場，另外，實際負責出口的公司在高雄；該批號經稽查比對出貨單顯示，該批出口產品，2021年12/27經雲林縣尚旺農場西螺場進貨926箱，後直接出貨至高雄威名青果合作社(高雄出口商)。

▲檢驗報告。（圖／彰化菇類及台中尚旺）

▲「彰化香菇合作社」檢驗報告。（圖／彰化香菇合作社提供）

▲檢驗報告。（圖／彰化菇類及台中尚旺）

▲「彰化香菇合作社」發聲明。（圖／彰化香菇合作社提供）

「尚旺農場」今晚發出聲明澄清，以下為全文：


本農場先在此向廣大的消費者們及受到衝擊的同業業者們致上最深歉意。
目前台灣市面上流通的金針菇都是新鮮現採，都在合理的保存期限內供應給廣大的消費者，經由煮沸過後食用，對健康安全是無虞的。

本農場於2021年在雲林西螺成立並試營運，主旨為提供優質新鮮的蕈菇產品，並持續努力調整更好的產品線。

本次於美國李斯特事件，是運期延誤又或製作流程瑕疵等等，都不是該說出的藉口，是我們這邊本身沒有做的更好。

對於此次事件，說明本農場還有很大的空間需要去進步，本農場會對所有流程進行更全面的審查及調整，不敢說讓所有消費者能接受，但我們會持續努力。

謝謝在此時此刻還向我們提供協助的政府單位及依然支持我們的消費者，希望消費者們不要對金針菇有所誤解及排斥，食用蕈菇產品對身體健康保養是有助益的。
最後祝福大家平安健康，謝謝。

▲檢驗報告。（圖／彰化菇類及台中尚旺）

▲▼「彰化香菇合作社」檢驗報告。（圖／彰化香菇合作社提供）

▲檢驗報告。（圖／彰化菇類及台中尚旺）

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