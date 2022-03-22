竹聯地虎堂接大甲媽鑾轎！民生地下道轉戰台一線　3000警力部防

▲大甲媽祖遶境去年行經北斗又發生推擠鬥毆。（圖／彰化踢爆網提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖將於4月8日起駕，9天8夜的行程中將通過彰化縣，警方比照去年沿線部署超過3000名警力及民防維安，據了解今年竹聯幫地虎堂也將親自前往前往民生地下道接轎，至於「白狼」則因身體欠安無法同行，為避免各地搶轎鬥毆事件重演，警方重申暴力零容忍，滋事者絕對依刑法妨害秩序法嚴辦。

▲大甲媽祖遶境。（圖／ETtoday資料照）

往年大甲媽遶境，行經民生地下道總會爆發搶轎衝突，被稱為一級戰區，警方更是嚴陣以待，回顧往年2016年間媽祖鑾轎先是延誤4小時才進入彰化，行經民生地下道出現信號彈、爆發肢體衝突等，整整遲了6小時才抵達彰化南瑤宮；2018年也是各角頭動員百人搶轎，過程叫中罵聲連連、衝突不斷場面火爆。

2019年間，因為搶轎爆發肢體衝突，電視台記者被踹受傷，相當可怕，董事長顏清標當時跟著鑾轎，目睹一切亂象，也說「真的不要再搶轎，對媽祖不敬也不應該」，請民眾一定要平和理性，時任彰化縣警局局長方仰寧當時很生氣的說「大家相堵ㄟ丟」。

▲大甲媽祖遶境記者被毆打。（圖／ETtoday資料照）

2020年及2021年因為新冠肺炎疫情，還比預定時間提早通過民生地下道，創下飛快通過「0搶轎」「0暴力」的紀錄，但去年鑾轎沿著台一線進入北斗鎮，眼看鑾轎已經緩緩進入，穿著紫衣及黑衣2方人馬，疑似為了看熱鬧，忽然間一言不合推擠、大罵三字經，還有人拉對方的內褲將人架起，還有將人拉到一旁揮拳鬥毆，隨即有多名警力「嗶、嗶」進入，將所有人架開，所幸沒有爆發流血衝突。

▲大甲媽祖遶境行經民生地下道一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

今年警方仍將搶轎區域大埔路、永樂商圈及「一級戰區民生地下道」等處列為重點部署區域，實施外圍交通管制及重點區域、路段淨空，不允許衝突衍生治安事件，局長吳坤旭強調，警方於媽祖遶境期間將秉持「暴力零容忍」立場，如有不法分子想藉機滋事，警方必定依刑法等相關法令嚴懲究辦，絕不寬貸。

▲大甲媽祖遶境警力沿線部署。（圖／彰化警方提供）