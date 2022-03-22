見搜尋紀錄「冒2字」　牙套妹一問爆哭！男友以為貼心：gg了

▲女友發現搜尋紀錄後，哭著罵原PO很變態。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我還想說自己這是很貼心的表現……」有男網友日前在爆料公社APP的《匿名公社》發文，說女友決定要矯正牙齒，前幾天就去戴了牙套，他就突然想到可以做一件事，在沒有讓女友知情的情況下就去做了。不料，女方無意間得知後，不禁大哭一頓，直批他很變態，讓原PO都傻了，「難道男生就不能除私密處的毛嗎？」

這位男網友以「男生除毛錯了嗎？」為題發文，說女友戴了牙套後，他就想起之前曾有人因為戴牙套，結果在親密的時候「卡毛」，為了避免這個情形發生，也害怕萬一真的跟女友在壞壞時被扯到，他就決定要進行「私密處除毛」。

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原PO透露，他不想打雷射，又怕用刮鬍刀一個角度不對會刮傷，本來想找人處理，但很多除毛師都不收男客，最後就用女友的帳號找了除毛產品，「弄好真的感覺很怪，我還想說自己這是很貼心的表現。」

讓他完全沒料到的是，女友無意間看到帳號搜尋紀錄，就來問他為何要找除毛產品，「我就給她看，她竟然大哭一頓說我好變態，說這樣好噁心不舒服，哪有男生除這邊的毛的，我都傻了！」

男網友不禁無辜直呼，為何男生就不能除私密處的毛，「她現在都不跟我講話，一直跟我冷戰，我現在恨不得把毛插回去。」貼文一出，就有人也幫QQ，卻又忍不住笑出來，「最後一句，讓我笑了」、「對不起，我笑了」、「賠了毛毛又折兵」、「沒關係啦！不用插回去，很快就長出來了。」