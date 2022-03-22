拜登：有跡象顯示　普丁考慮對烏克蘭使用生化武器

▲俄羅斯總統普丁侵略烏克蘭的閃電戰失敗後，接下來會如何出牌仍讓西方國家感到憂慮。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，俄羅斯稱烏克蘭有生物與化學武器的說法是不實指控，並說俄羅斯總統普丁考慮在與烏克蘭的戰事中動用這些武器，但沒有提供證據。

路透社報導，拜登在商業圓桌組織（Business Roundtable）活動上說，普丁（Vladimir Putin）「被逼到絕境，現在他在談他在捏造新的假事端，包括聲稱我們在美國有生物武器，在歐洲有化學武器，這根本不是事實」。

拜登表示：「他們也在說烏克蘭境內有生物與化學武器。有清楚跡象顯示他考慮使用這兩種武器。」

俄羅斯駐華府大使館未立即回應置評請求。

拜登這番言論呼應了華府與盟國官員先前發表的評論，他們指控俄羅斯散布未獲證實的說法，聲稱烏克蘭有生物武器計畫，這可能是俄方自行發動生物或化武攻擊的前奏。

俄羅斯國防部先前指控基輔當局打算對自己的人民動用化武，目的是指控莫斯科當局2月24日在烏克蘭展開所謂「特殊軍事行動」後使用化武，但沒有提供證據。

本月稍早，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）秘書長帕特魯舍夫（ikolay Patrushev）通話，警告他如果「俄羅斯做出任何在烏克蘭使用化學或生物武器的決定」，將會面臨後果。白宮沒有具體說明那些後果為何。