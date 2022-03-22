花東人越來越長壽！整合東區17家醫療資源　連兩年翻新紀錄

▲糖尿病照護提升計畫，由花蓮慈院為總主責醫院、花蓮門諾及台東馬偕為縣主責，串聯十四家地區及區域醫院，結盟共同照護網。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據內政部統計處公布的資料，花蓮及台東兩縣平均餘命相較於2019年，各提升0.88、0.71歲，高於全國的0.63歲，花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，經由東區十七家醫院合作，透過健保醫院總額風險調整移撥款計畫經費支持，兩縣民眾平均餘命連年提升，在糖尿病共照、Ｃ型肝炎與癌症治療上也見到明顯的成效。

林欣榮院長指出，自衛生福利部中央健保署實施總額風險調整移撥款計畫後，花蓮慈院與東區16家醫院，除運用地理資訊系統精準掌握醫療改善區域，策進醫療服務網絡，布建醫事人力支援，聚焦高風險與弱勢群體，自2019年起，拓展糖尿病在地共照網，C型肝炎檢驗及治療落實在地照護，建立花東癌症連續照護網外，打破距離藩籬，並陸續開辦偏鄉遠距會診、緊急醫療及傷口照護。

▲花蓮慈院與吉安鄉衛生所合作舉辦四癌篩檢。

依據衛福部統計，花蓮縣糖尿病標準死亡率於2016年己居位全台最高，為能有效降低糖尿病死亡率及提升醫療品質照護，中央健康保險署東區業務組運用東區醫院總額風險移撥基金規劃「糖尿病照護提升計畫」，由花蓮慈院為總主責醫院、花蓮門諾及台東馬偕為縣主責，串聯十四家地區及區域醫院、結合在地診所，結盟東區糖尿病共同照護網。

2019年，籌劃並培訓醫師共照網認證，不但認證醫師成長近四成，2020年東區糖尿病照護率己比全國高1.6%；並由花東二縣主責門諾醫院及台東馬偕醫院共同啟動眼底鏡巡迴醫療服務，走入偏鄉地區落實眼底鏡，執行率己從2018年的34.7%上升到44.2%，有效延緩因糖尿病造成的慢性失能及失明。

林欣榮院長表示，東區與全國糖尿病標準死亡率，透過健保風險款經費挹注，不但逐漸縮短差距，依計劃實施前（2018年）及實施後（2020年）相較，花蓮縣糖尿病標準死亡率不但明顯下降5.03%至28.1%，達全台下降幅度最高縣市；台東縣的標準死亡率19%，也低於全國的22%，區域整合照護己確切達到醫療照護品質提升、使糖尿病死亡率下降的目標。

▲花東二縣主責門諾醫院及台東馬偕醫院共同啟動眼底鏡巡迴醫療服務。

C肝是台灣的國病之一，衛福部目標是在「2025年消除Ｃ肝」。林欣榮院長指出，花蓮肝病的發生率相當高，在部分地區C型肝炎的感染者，甚至達到18%，並粗估東區約有一萬名潛在個案；風險款運用計畫也針對C肝提出「C肝照護計畫」，包括從社區推廣宣導、垃圾車全鄉鎮宣導、醫院關懷追蹤，以及十七家醫院整合資料，並主動出擊，召回篩檢出C肝的病人到院治療。

同時，將矯正署的受刑人、洗腎、愛滋病、藥癮治療者、以及院內員工健檢再納入高風險C肝族群進行篩檢，林欣榮院長說，C肝照護計畫推動後，東區治療占比從2017年的2.7%，在去年上升到4.4%，且估算已找出及治療74%的潛在患者，目標避免慢性肝炎轉成癌症。

癌症為十大死因第一位，根據2017年癌症登記統計花東癌症死亡率是全台第一，台東為第一名、花蓮為第三名，在風險款介入後，花蓮慈院及台東馬偕針對篩檢異常個案積極追蹤及癌症病人留治管理；花蓮慈院癌症研究中心積極參與設計癌症APP建構東區共照網。

▲花蓮門諾醫院胃腸內科主任鄭穆良，在花蓮縣卓溪幫民眾作肝炎追蹤。

林欣榮院長表示，共照APP會主動提醒病友及家屬、照顧者衛教及門診資訊，也能即時與個案管理師聯繫等，提供院際間雙向轉診共照無縫接軌，所以癌症病友跨東區以外縣市就醫情形已明顯降低，以2020年至2021年相較，轉診到花東醫院治療比率從10.8%上升到20.4%，到東區以外縣市治療比率從11.7%下降至5.9%。

除了對重要疾病，包含糖尿病、C肝、癌症做照護品質提升外，也自2021年起，建立東區早期轉介及高風險個案照護機制、急重症轉診機制，希望能降低東區新生兒與孕產婦死亡率；並推出傷口遠距模式，照護不便外出的皮膚損傷病人、提升傷口醫療照護的可近性，且結合出院準備服務，建置花東傷造口遠距智慧服務模式。



2020年台灣平均餘命為81.32歲，在風險款介入後，陳星助主秘說，經由十七家醫院及診所合作，花、東縣雖然比全國平均餘命少3.85、4.82歲，但各提升0.88、0.71歲，且高於全國的0.63歲，已連續兩年寫下歷史新頁，感恩東區每一位守護民眾健康的醫療人員，讓在修補東區民眾健康平權的道路越來越平穩與順利。

