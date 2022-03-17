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奇美醫學中心研發團隊屢獲大獎！　輔助教學提升醫療照護品質共創多贏

▲奇美醫學中心教學及醫療團隊，樂於發揮專長，集眾人之力設計出輔助教學及提升醫療照護品質的產品，創造病人、醫護團隊及醫院的多贏局面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心教學及醫療團隊，樂於發揮專長，集眾人之力設計出輔助教學及提升醫療照護品質的產品，創造病人、醫護團隊及醫院的多贏局面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在提升醫療品質及病人安全的前提下，奇美醫學中心人員發揮巧思，除了臨床上提供完善的醫療照護，在教具及醫材研發上也是不遺餘力，各式發明獲獎連連，有效輔助教學，提升醫療照護品質，共創多贏局面。

奇美醫院教學中心主任郭進榮指出，醫材研發上相關的作品，如：「紅外線即時導引影像的＂擬真＂血管模具平台」及「手／守」護氣圈」…等，參加國內外發明競賽更屢獲大獎，2021年第18屆國家新創獎中榮獲7項臨床精進獎及5項臨床新創獎。護理部督導李穎俐、督導林琪馨及教學中心主任郭進榮等3人並榮獲第17屆國際傑出發明家獎，獲總統蔡英文接見。

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▲奇美醫學中心教學及醫療團隊，樂於發揮專長，集眾人之力設計出輔助教學及提升醫療照護品質的產品，創造病人、醫護團隊及醫院的多贏局面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭進榮主任說，近年來神經血管介入微創手術在各種腦血管疾病的診斷及治療上已有長足進步。但在實際的臨床工作場域上，卻十分缺乏幫助初學者，如：放射診斷科、神經內科、神經外科、急診醫師熟悉神經血管介入微創手術的教學模具。奇美醫學中心影像醫學部放射診斷科醫師吳德昌及其團隊，利用3D列印及三維血管資料庫，建立了不同難易程度且能反覆在血管攝影機下操作的“擬真”全身性血管模具，做為血管介入微創手術的訓練平台。

除降低訓練過程的輻射暴露，也開發了紅外線即時導引影像來提供一個無輻射的血管模具操作平台。相較於傳統的師徒制口述訓練及緩慢的臨床個案經驗累積，此系統更可提供高效率的訓練成效。結合實際臨床案例，針對困難個案進行手術計畫模擬及術前反覆演練的血管模具平台，提升醫師執行手術的自信心與成功率，更可造福醫師和病人。

▲奇美醫學中心教學及醫療團隊，樂於發揮專長，集眾人之力設計出輔助教學及提升醫療照護品質的產品，創造病人、醫護團隊及醫院的多贏局面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生福利部2020年公布年度醫院醫療品質及病人安全工作目標，其中落實病人安全事件管理及提升管路安全均是非常重要的課題，身體約束是臨床上經常用來維護病人安全及預防意外事件的方法之一。為降低臨床約束工具的不適性，及人性化考量，奇美醫學中心護理部7A病房護理長李玉媚及其團隊首創發明「手／守」護氣圈。

醫護人員於臨床實際運用時，能有效預防抓取重要管路，更易觀察末梢循環、預防手腕與指尖關節處壓傷外，還能避免阻礙手部導管設置問題，兼具管路及病人安全。此外增加操作便利性，如：測血糖、測血氧、觀察末梢循環，讓照顧者或高齡者更能方便使用，因為「手／守」護氣圈是充氣式用品，可消氣後收納，不佔空間。尺寸易調整，加上清潔便利，不需耗時學習，且易於組裝、拆卸、擴充，便於收整極容易觀察。

▲奇美醫學中心教學及醫療團隊，樂於發揮專長，集眾人之力設計出輔助教學及提升醫療照護品質的產品，創造病人、醫護團隊及醫院的多贏局面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院教學中心主任郭進榮表示，科技始終來自人性，醫學教育者或第一線提供臨床照護者，對於學生及病人需求最為了解，也最有機會發想創意發明。

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