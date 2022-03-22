台大繁星錄取率59.2％　這2所高中首次有學生錄取台大

▲受數A偏難影響，今年台大繁星錄取率59.2％，比去年低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學繁星推薦今（22日）放榜，今年台灣大學繁星推薦共582人報名，共錄取237所高中、345人，錄取率為59.2％，比去年60.8％略微降低1.6％，其中有2所高中是首次錄取台大，包括台北市私立靜心高中錄取財經系，桃園私立大興高中錄取農經系。

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▲台大註冊組主任李宏森。（圖／記者許敏溶攝）

今年台大甄選入學提供360個招生名額，錄取345人，包括台大土木系等7個學系共缺額15人，缺額學系數跟人數都創下歷年新高，而今年台大共有582人（2959人次）報名，以錄取345人計算，錄取率為59.2％，比去年略微降低1.6％。

特別的是，今年有2所高中有學生首次錄取台大，包括台北市私立靜心高中一名考生錄取財經系，桃園私立大興高中一名考生錄取農經系，李宏森指出，靜心高中這位考生，校排僅有前4%，主要是學測考的好，大興高中這位學生校排則是1%，這也凸顯「校校等值」、「城鄉均衡」概念。

李宏森表示，台大希望有「鄉鄉有台大」，希望錄取在偏鄉就讀的高中生，而不是只有設籍在偏鄉的，校方會列在校內希望計畫一環，幫助偏鄉學校及經濟弱勢學生，讓他們有機會爭取更多資源。

