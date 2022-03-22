東航失事班機與空軍一號同機型　國防部：飛安沒有疑慮

▲中華民國總統行政專機「空軍一號」。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸東方航空客一架機墜毀廣西山區，該架次與我國總統行政專機「空軍一號」為同機型，引起部分人士檢討機齡問題。對此，國防部副部長柏鴻輝22日表示，空軍所有的飛機的機隊維護，都依照既定的維護計畫實施，「所以在飛安上來講都沒有什麼顧慮」。

中國東方航空公司一架國內航線班機21日下午失事墜毀廣西山區，中國官方證實機上有132人。綜合中國媒體報導，失事班機型號為波音737-800NG型，機身編號B-1791，機齡只有6.8年。

行政院長蘇貞昌22日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。柏鴻輝會前受訪時表示，大家看到全世界的飛機發展，尤其波音系列的相關飛機，跟全世界都息息相關，空軍對所有的飛安運輸都非常重視。

柏鴻輝說明，空軍在所有的飛機的機隊維護，都依照既定的維護計畫實施，「所以在飛安上來講都沒有什麼顧慮」，尤其像這種重大的意外，波音公司一定會有技術通報給全世界做參考，空軍都會掌握相關訊息，確實維護國家的飛行安全。

有關新式戰機的研發，柏鴻輝說明，從高教機開始就有一系列，包含未來初級教練機的規劃，「下一代戰機的研發計畫，事實上早就在進行了」，在立法院也有很多立委關切，這個議題因為還在研發階段，國防部不便對外公開。

柏鴻輝強調，戰機的研發計畫是對戰力的增長，「不只有戰機，任何所有的武器系統，只要對我們國軍作戰，對外來講能夠增強戰力的，我們都會列入考量」。

另外，阿美族男子王芮緹決心幫烏克蘭對抗俄羅斯，日前已經專程從台灣飛到芬蘭，並向烏克蘭駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」，經初審面試，目前正等待是否錄取的通知。

對此，柏鴻輝則說，很多事件在全世界發展時，國軍都是觀察，站在國防部的立場不便批評，謝謝大家關心所有世界局勢對國防的影響，「我們在國防立場，堅持備戰訓練，這是我們的本務」。