裙裝妹萬華街上被問「價錢2500？」　釣出在地人曝1區域最常發生

▲原PO穿裙子走在萬華區街上，卻被誤認成在接客的流鶯。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

走在萬華區的街頭，經常可見流鶯站在路上攬客。有女網友發文提到，和朋友約吃飯，在萬華街上等待朋友時，突然被陌生男子「詢問價錢」，雖然最後雙方有解釋清楚是誤認，但仍讓她感到相當不舒服。

該名女網友在Dcard以「在萬華被問價錢」為題發文表示，和朋友約在萬華一家居酒屋聚餐，因為約定時間快到，她一個人在快速走在萬華附近，走在一條街道上時，突然被一名陌生男子靠近詢問「多少錢」。

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原PO先是很詫異地看著對方，後來對方又問了一次「2500嗎？」她這才驚覺男子應該是在問流鶯接客的價錢，便尷尬地回覆對方自己不是在做那行的，男子意識到誤認，才趕緊和她說聲不好意思。

頭一次遇到這種情況，原PO回憶道，「他離開後我站在路邊看一下自己，我穿這樣有這麼像站壁的嗎？我是穿裙子沒錯，微微高跟這樣，算氣質保守，就是滿一般的，事後想想其實覺得有點不舒服，感受不太好欸，穿短褲或裙子在那附近走其實很容易被上下打量。」

▲原PO分享在萬華街上被誤認為流鶯的經歷。（圖／翻攝自Dcard）

文章掀起熱議，網友們紛紛留言表示，「其實問的人滿白目的，真的在招客的小姐，跟她對到眼會跟你點頭暗示，原po沒做類似的動作還上去問就北罵」、「應該把手上拿著的砸在他臉上」、「如果是我會整個崩潰吧」、「當作文化洗禮？可能現在很多也不一定會濃妝豔抹？」「回他：我警察」、「我覺得被這樣問不是很好，感覺會不舒服」。

另外也有在萬華生活過的網友表示，「你是去龍山寺附近吧，龍山寺只是萬華的一小部分而已，萬華也是台北的一小部分，不是全萬華都在站壁，土生土長萬華人路過」、「從小住在萬華的表示，超常遇到，路上常常會有老阿伯對著你比數字，5就是500，見怪不怪了，揮揮手說不要就好嘍」、「那邊附近常常都會被問，中午去買個午餐有遇過，不用放在心上」、「土生土長萬華人，不用把萬華區想的太可怕啦！萬華有很多好吃的美食，等著讓人發覺呢！不要被特殊行業的人嚇到，那就是那些人維持生計的方法，加上一些有需求的人」。