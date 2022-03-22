躲戰火被迫逃家！　烏克蘭跳高女神世錦賽淚奪首金

▲烏克蘭跳高運動員瑪秀琪克19日摘下世錦賽冠軍，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭未平，與數百萬烏克蘭人一樣，跳高運動員瑪秀琪克（Yaroslava MAHUCHIKH），最近也為了躲避戰火，被迫逃離家園。在過去的19日，這名首戰東奧就摘銅的女將排除萬難，參加塞爾維亞貝爾格萊德舉行的世錦賽，跳出2公尺02的好成績，獲得跳高金牌。

據CNN報導，瑪秀琪克在奪冠後淚灑運動場，還在人群的歡呼聲中，披著烏克蘭國旗繞場一周。她表示，「能在這場比賽中奪冠，對我和我的家庭，甚至我的國家都非常重要。這很困難，但我認為我已經為我的國家做得很好了，我在運動場上良好地保護了我的國家。」

瑪秀琪克也指出，她自俄羅斯在2月24日侵烏後，就再也沒有接受過訓練，因為她和數百萬烏克蘭人一樣，被迫離開了自己的家園，「來這裡對我來說真的很困難，我坐了3天的車才來到這裡，但我的心還留在我的國家」。

這位年僅20歲的烏克蘭跳高女將因為在場上實力堅強，場下也經常在社群軟體分享日常、私下穿搭，加上她不輸模特兒的臉蛋和身材，吸納了不少粉絲。在去年的東京奧運會上，首次參賽的瑪秀琪克以2公尺00摘下銅牌，這次再跳出2公尺02的好成績，拿下世界室內田徑錦標賽跳高金牌，成功躋身世界頂尖選手之列。

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