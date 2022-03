被烏俄戰爭嚇爆！歐盟通過戰略指南　將組歐洲軍快速應對危機

▲歐盟21日通過戰略指南,將組歐洲軍快速應對戰爭危機。(圖/翻攝自Facebook)

文/中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電

歐洲聯盟部長理事會今天通過「戰略指南」,將組建5000名「歐洲軍」聯合部隊快速應對危機。歐盟外長表示,當俄羅斯發動侵略使戰爭重新回到歐洲時,這是歐盟防務行動的歷史轉折點。

歐盟今晚表示,在俄羅斯入侵烏克蘭之際,部長理事會批准「戰略指南」(Strategic Compass),這是歐盟至2030年一項雄心勃勃強化安全的防務計劃。內容由行動、投資、合作夥伴和安全等4大支柱組成。

其中在行動方面,歐盟表示為能夠在爆發危機時迅速應對,歐盟將組建強大的快速部隊,預估5000名兵力組成歐洲聯合部隊,以應對不同類型的危機,並在陸地和海上定期進行軍事演習。

至於在合作夥伴方面,歐盟表示將與北大西洋公約組織(NATO)、聯合國(UN)等戰略夥伴以及與美國、加拿大、挪威、英國及日本等理念相同的國家更進一步合作。

'Europe is in danger' is not rhetorics: it is blatantly obvious, also with the war Russia is waging against Ukraine.

Our reaction has demonstrated that the EU can act firmly and quickly when united. And the adoption of the #StrategicCompass confirms this.https://t.co/eMbLFHUhRc pic.twitter.com/Z1wAMOPFdc