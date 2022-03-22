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普丁心中的「完美武器」匕首飛彈　俄軍為何現在用？

▲▼俄羅斯2022年2月19日軍演時試射高超音速彈道導彈「匕首」（Kinzhal）。（圖／達志影像） 

▲俄羅斯2022年2月19日軍演時試射高超音速彈道導彈「匕首」（Kinzhal）。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯國防部表示，俄軍19、20日連續兩天動用「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈襲擊烏克蘭。這款新型導彈可攜帶常規彈頭或核彈頭，速度達10倍音速（10馬赫），飛行途中可操作，使敵方更難追蹤。外媒報導分析，為何俄方選擇在入侵3周後使用連普丁都大讚是「完美武器」的匕首飛彈。

根據《衛報》報導，俄羅斯軍事專家卡申（Vasily Kashin）表示，「匕首」飛彈系統擁有更大穿透力與破壞力，在摧毀地下目標方面更加有效。而俄軍19日首次動用「匕首」就是為了破壞烏克蘭西部伊凡-法蘭科夫州（Ivano-Frankivsk）一個存放導彈與子彈的地下彈藥庫。

另一名俄國軍事專家費爾根豪爾（Pavel Felgenhauer）則認為，這款導彈不會對烏克蘭的地面作戰造成什麼改變，頂多是能「產生某種心理或宣傳效果」，動用到高超音速飛彈可能也代表，俄羅斯軍隊的其他武器庫存出問題

比利時國防戰略分析師亨羅廷（Joseph Henrotin）在推特上表示，俄羅斯轉而使用「匕首」有可能是因為，「伊斯坎德爾」（Iskander）短程彈道飛彈正在逐步耗盡，或者希望透過可攜帶核彈頭的導彈系統提高風險賭注，震懾對方。

《衛報》指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾形容匕首飛彈是一種「完美武器」。這款導彈能以更高速、更精確地發射常規彈頭或核彈頭，且就像較慢的巡航導彈一樣，可以在途中進行機動規避的操作，使得防空系統更加難以追蹤攔截，包含美國與中國在內都在研究這項技術。

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