趙少康傳「取代蔣萬安」選台北市長　深藍意拱他接新北

▲侯友宜（左）、柯文哲（中）18日同台出席雙北合作交流會議，向來少談政治議題的侯，罕見對2024大選表達看法。（圖／鏡週刊提供，下同）

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年底9合1選舉國民黨由誰擔綱輔選領頭羊，牽動2024大選布局，本刊調查，立委蔣萬安備戰台北市長遭綠白夾殺，聲勢低迷，反而是人氣持續走高的新北市長侯友宜，積極思考跨區輔選，被解讀為力圖修補與各派系的關係，黨內力拱他直攻總統大位的聲浪也再度浮現。

另一方面，戰鬥藍發起人趙少康大動作輔選雙北議員參選人，甚至拉攏侯家軍等人馬入陣，成為另一輔選天王，如今也傳出深藍系統有意拱他接班新北，甚至取代蔣萬安挑戰首都市長寶座，成為藍營最佳活棋。

▲趙少康近日積極輔選雙北議員參選人，被力拱挑戰市長寶座，成為藍營最強活棋。

本刊調查，原先被看好替國民黨「光復首都」的蔣萬安，在現任台北市副市長黃珊珊聲勢不斷攀高後，角逐市長的戰力陷入低迷，已讓藍營北市議員參選人備感焦慮，部分參選人更跨區尋求侯友宜協助，盼侯能扛起年底選舉的輔選火車頭，拉抬雙北選情。

此外，黨內也有一派人馬正替侯友宜出場拚大位解套，這派人馬以力挺中廣董事長趙少康的深藍人士為主，他們雖不滿侯過去在4大公投等議題上的表現，但近日趙與雙北青年議員參選人合體，其中也包含侯家軍等人馬，儼然已成為藍營新輔選天王；在趙的高聲勢助威下，部分挺趙人士已浮現拱趙接班新北市長的念頭，或取代蔣萬安參選北市長，甚至積極勸趙出馬，成為藍營活棋。



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