紅通通一片！5天雨量預測圖曝　「重頭戲」明登場

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今天（22日）天氣正式有較大改變了，鋒面雲系接近，東北風也南下，揭開今到周四有雨降溫的情景。民間氣象愛好則發文，貼出各國模式模擬「未來5天累積雨量預測圖」提醒，雨勢會集中在周三、周四以及周六、周日這兩個時段，「真正重頭戲是周三哦！」

彭啟明在臉書說，北部今天降溫會最明顯，提醒出門要穿件外套，白天約20度，晚上將跌到16-20度，很有感喔！中南部也略降溫2、3度。

▼彭啟明提醒鋒面接近。（圖／翻攝彭啟明臉書）



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「真正重頭戲是周三哦」！「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書21日指出，好天氣的「扣打」用完啦，展望這周雲雨帶將一波波通過，各地都有機會迎春雨，各最新主流數值模式共同顯示，接下來5天中部以北的累積雨量不少，南部平地則稍微少一點，大家安排活動要多多留意。

台灣颱風論壇表示，不過，雖然雨量預測明顯，但降雨的形式並非連續不斷一直下，而是以陣雨為主，晴雨交替快速，很看當下對流的位置而定，建議出門前看一眼雷達圖保平安。

台灣颱風論壇提醒，以目前資料看來，在周三、周四以及周六、周日會有兩波雲雨帶通過，雨勢會集中在這兩個時段，大家注意啦。根據文中貼出各模式模擬未來5天累積雨量預測圖，可見紅通通一片，歐洲模式還出現雨量最多的紫色區塊。

▲根據各國模式模擬未來5天累積雨量預測圖，可見紅通通一片，歐洲模式還出現雨量最多的紫色區塊。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

