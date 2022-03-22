起底東航雲南！2004年也曾發生空難　急墜湖中共55人喪命

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一架由雲南昆明飛往廣西梧州的客機21日墜毀。據悉，該間航空公司是東方航空下屬的「東航雲南」，最早的前身是成立於1992年的中國雲南航空公司，在併入東航集團的2年後曾不幸發生事故，2004年一架飛往上海的班機墜入包頭市湖中，機上55人在事故中喪命。

▲東航雲南的公司外觀 。（圖／每日經濟新聞）

據《每日經濟新聞》報導，東航雲南最早的前身為成立於1992年7月的中國雲南航空公司。據中國東航公告，東航集團2002年10月11日組建，是以原東方航空集團有限公司為主體，通過兼併中國西北航空公司、聯合雲南航空公司組建而成，為中國大陸三大航空運輸集團之一。目前，東航集團為上市公司中國東航控股股東。

在併入東航集團2年後，當時的中國東方航空雲南公司不幸發生事故。據相關報導，2004年11月21日一架由包頭飛往上海的MU5210航班起飛出現事故，墜入包頭市南海公園的湖中並發生爆炸起火，機上47名乘客，6名機組人員以及地面2人共55人在事故中喪生。

▲中國東航2016年一架波音737-800型編號B-1791客機於廣州升空。（圖／CFP）

報導指出，MU5210航班事故中的當事飛機是雲南航的CRJ—200機型B—3072號。不過，當時的雲南航空還不屬於上市公司中國東航。

中國東航2004年11月22日曾公告稱，失事飛機是由公司之控股母公司中國東方航空集團公司的全資子公司——中國東方航空雲南公司所擁有和運營的。

該事件發生後不久，雲南航就被併入上市公司。東航集團組建後，對雲南航進行主輔業分離，將其航空主業及關聯資產規範划入上市公司中國東航。中國東航2005年對其完成收購後，改組為雲南分公司。

中國東航2010年又以雲南分公司為平台，與雲南省國資委合資成立東航雲南，此次失事飛機便屬於東航雲南。當時，合資公司註冊資本36.62億元（人民幣，下同），中國東航佔合資公司註冊資本的65%，雲南省國資委佔合資公司註冊資本的35%。

中國東航表示，該合資公司的成立有助於公司增加對雲南航空市場的資源投入、增強公司在雲南航空市場的競爭力，進一步擴大公司在雲南航空市場的份額。

▲墜機事故地。（圖／翻攝自新華社）

值得一提的是，據《央視新聞》報導，此次事故發生後，中國東航目前已經將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

據中國東航2021年半年報顯示，東航雲南2021年上半年營收為35.17億元，按年增長57.50%；淨利潤0.33億元，按年減虧7.95億元；旅客運輸週轉量為6998.03百萬客公里，按年增長82.31%，承運旅客552.91萬人次，按年增長74.86%。

在中國東航與航空主業相關的「控股、參股公司」項下，東航雲南2021年上半年營收年增速並不拔尖，但淨利潤表現良好，是當期唯一沒有虧損的航空公司。中國東航本身在2021年上半年則虧損52.08億元。