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大陸 大陸焦點 特派現場

波音737NG系列致命事故共12起　800型最嚴重事故致159人遇難

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

▲發生空難的東航波音737－800（B－1791）孔雀彩繪機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸東航昨（22）日發生空難意外，事故機型為波音737－800型客機。這款客機為737NG（改進型，包括600／700／800型）系列，截至2019年3月，波音737NG三種型號總數量為7092架，航班數量為10300萬，致命事故發生數量為12起。

《紅星新聞》報導，航班資訊平台飛常准App的資訊顯示，事故航班為東方航空MU5735航班，21日由昆明飛往廣州，在飛行至廣西與廣東交界的梧州藤縣附近時失聯。執飛該航班的是波音737-800飛機，註冊號B-1791，交付於2015年6月22日，目前機齡為6年8個月。

▲波音737－800歷史事故,土耳其航空,烏克蘭航空。（圖／翻攝紅星新聞）

▲土耳其航空一架波音737－800斷成3截。（圖／翻攝紅星新聞）

公開資訊顯示，波音737－800型客機自2006年起至2020年止，曾發生數起意外事故，造成535人遇難，其中，印度快運航空2010年衝出跑道，造成機上159人遇難，是該機型死亡人數最多的一起意外。

巴西戈爾航空一架波音737-800客機於2006年9月29日與一架小型商務飛機發生碰撞，波音客機墜毀，機上154人全部遇難，是巴西飛行史上死亡人數最多的一次空難。據了解，這場慘劇為航管人員的錯誤指令所致，當時，小型飛機的飛行員按航管人員的建議，與戈爾航空的波音客機飛在同一高度，導致兩機發生碰撞。

土耳其航空波音737-800型客機於2009年2月25日時，因左側高度計失靈，導致客機在荷蘭阿姆斯特丹機場附近3公里處墜毀。事發時，這架飛機在離機場約5公里的上空突然失控，機尾於幾秒鐘後首先撞在機場附近一條公路上，之後和機身一同滑入農田，飛機斷成三截，導致9人遇難，幸運的是，有126人生還。

▲波音737－800歷史事故,土耳其航空,烏克蘭航空。（圖／翻攝紅星新聞）

▲烏克蘭航空一架波音737－800客機遭伊朗軍方擊落。（圖／翻攝紅星新聞）

印度快運航空一架波音737-800型班機由杜拜飛往印度芒格羅爾時衝出跑道並摔落山坡，造成機上159人遇難，僅7人生還。據悉，芒格羅爾機場跑道受地形限制建在山頂上，對飛行員降落要求很高，該客機在降落時沒有對準降落點，衝出跑道後撞上隔離牆，瞬間起火並裂成碎片而釀成悲劇。

此外，烏克蘭航空一架波音737-800客機2020年1月8日從伊朗德黑蘭機場起飛欲前往基輔，起飛後不久後墜毀，機上167名乘客和9名機組人員無一生還。事後，伊朗軍方發出聲明稱，墜毀的烏克蘭客機是被伊朗軍方「非故意」擊落，是「人為錯誤」導致憾事發生。

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