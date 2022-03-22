男友規劃「法院約會」興奮狂聊　釣出一排法律系笑虧：他還年輕

▲原PO男友帶著他去法院「約會」，還詳解相關法律內容。圖為台北地院民事執行處。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者黃品臻／綜合報導

另一半的科系會影響約會行程嗎？有網友發文分享，交往兩年多的男友是法律系的學生，男友平時就會在生活中和他講到與法律有關的事情，但平時都還算可以容忍，沒想到某次約會男友竟安排了「法院行程」，還自顧自地講得很開心，讓他相當崩潰，文章一出底下也釣出一排法律系網友留言。

一名網友在Dcard以「法律系男友帶我去法院約會」為題發文，與男友已交往兩年多，男友是法律系的，平時走在路上只要看到有什麼跟法律相關的，就會開始說個不停，雖然煩，但都還在可容忍範圍。

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原PO提到，和男友平時約會基本都是在台北市，因此台北捷運能到的地方也幾乎都去過了，最近兩人也在煩惱出門要去哪裡約會。不久前，原PO與男友在小南門吃飽晚飯後到附近散步，走著走著原PO男友將他拉到一個電子看板前面，看板上寫著斗大的「臺灣臺北地方法院民事執行處公告欄」，看板內容是各種法拍資訊，原PO男友指著看板非常興奮地開始「科普」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

「法拍看板教學」結束後，原PO提到，「後來他又把我拉去旁邊的判決主文，開始看誰誰誰犯了什麼罪、被關多久，然後又是劈哩趴啦講了一堆」。原PO後來問男友是不是在去找他前就已經規劃好這樣的行程，竟得到男友回覆「你不覺得這樣的約會行程很好玩嗎？」

原PO見此無奈嘆道，「當下我翻了個白眼，真的很想給他一拳，心想以後如果他再把我拉去法院看公佈欄，我一定不會放過他」。他也好奇詢問有跟法律系交往過的網友們，其他法律系學生是否也會這樣？

文章一出釣出不少法律系網友表示，「笑死，只有大一才會一直在生活中講條文吧」、「法律系學生在生活中一直提到條文的頻繁程度，會從大一向大四（五）遞減，初步估計，原po男友是大一或大二學生」、「我也法律系的，但是因為只有考試前才背法條所以平常沒辦法開這種玩笑」、「你男友好年輕哦，還沒面臨國考的摧殘」、「我平常根本能不碰就不碰，更不用說一直講」、「考上律師執業後，聽到不付費的法律問題自動屏蔽」。

▲文章釣出不少法律系網友留言。（圖／翻攝自Dcard）