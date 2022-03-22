　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友規劃「法院約會」興奮狂聊　釣出一排法律系笑虧：他還年輕

▲▼ 台北地院民事執行處。（圖／記者劉昌松攝）

▲原PO男友帶著他去法院「約會」，還詳解相關法律內容。圖為台北地院民事執行處。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者黃品臻／綜合報導

另一半的科系會影響約會行程嗎？有網友發文分享，交往兩年多的男友是法律系的學生，男友平時就會在生活中和他講到與法律有關的事情，但平時都還算可以容忍，沒想到某次約會男友竟安排了「法院行程」，還自顧自地講得很開心，讓他相當崩潰，文章一出底下也釣出一排法律系網友留言。

一名網友在Dcard以「法律系男友帶我去法院約會」為題發文，與男友已交往兩年多，男友是法律系的，平時走在路上只要看到有什麼跟法律相關的，就會開始說個不停，雖然煩，但都還在可容忍範圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，和男友平時約會基本都是在台北市，因此台北捷運能到的地方也幾乎都去過了，最近兩人也在煩惱出門要去哪裡約會。不久前，原PO與男友在小南門吃飽晚飯後到附近散步，走著走著原PO男友將他拉到一個電子看板前面，看板上寫著斗大的「臺灣臺北地方法院民事執行處公告欄」，看板內容是各種法拍資訊，原PO男友指著看板非常興奮地開始「科普」。

▲▼情侶,牽手,同志。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

「法拍看板教學」結束後，原PO提到，「後來他又把我拉去旁邊的判決主文，開始看誰誰誰犯了什麼罪、被關多久，然後又是劈哩趴啦講了一堆」。原PO後來問男友是不是在去找他前就已經規劃好這樣的行程，竟得到男友回覆「你不覺得這樣的約會行程很好玩嗎？」

原PO見此無奈嘆道，「當下我翻了個白眼，真的很想給他一拳，心想以後如果他再把我拉去法院看公佈欄，我一定不會放過他」。他也好奇詢問有跟法律系交往過的網友們，其他法律系學生是否也會這樣？

文章一出釣出不少法律系網友表示，「笑死，只有大一才會一直在生活中講條文吧」、「法律系學生在生活中一直提到條文的頻繁程度，會從大一向大四（五）遞減，初步估計，原po男友是大一或大二學生」、「我也法律系的，但是因為只有考試前才背法條所以平常沒辦法開這種玩笑」、「你男友好年輕哦，還沒面臨國考的摧殘」、「我平常根本能不碰就不碰，更不用說一直講」、「考上律師執業後，聽到不付費的法律問題自動屏蔽」。

▲▼原PO文章釣出不少法律系網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲文章釣出不少法律系網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
鴻海「平價電動休旅」要來了！　開放預購時間曝
中華郵政調高存款利率　4優惠貸款同步調升
劉真逝世2周年　辛龍晚間發聲
1行為降低乳癌發生率　醫證實：不做死亡率高4倍
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

1922平台最終回「沒BNT」！3款疫苗78.9萬劑明天起預約

和平醫院護理師確診「疑遭馬籍境外個案傳染」　全院800人普篩

藍牙耳機超夯！他問「誰還用有線？」　內行曝3優勢：無法取代

奧客遛狗進超商隨地拉屎...裝沒事離開！女店員怒：我擦了半小時

快訊／中華郵政明起「調整存款利率」！調升幅度最高0.315個百分點

10元紀念幣千萬別花掉！　賣家曝成交價：這款秒翻3倍

婆家人懂體諒她「婚後想一起住」　眾人見目的勸搬：花錢維持婚姻

清明節前後「3生肖」財運旺到爆！有望加薪、發大財

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

1922平台最終回「沒BNT」！3款疫苗78.9萬劑明天起預約

和平醫院護理師確診「疑遭馬籍境外個案傳染」　全院800人普篩

藍牙耳機超夯！他問「誰還用有線？」　內行曝3優勢：無法取代

奧客遛狗進超商隨地拉屎...裝沒事離開！女店員怒：我擦了半小時

快訊／中華郵政明起「調整存款利率」！調升幅度最高0.315個百分點

10元紀念幣千萬別花掉！　賣家曝成交價：這款秒翻3倍

婆家人懂體諒她「婚後想一起住」　眾人見目的勸搬：花錢維持婚姻

清明節前後「3生肖」財運旺到爆！有望加薪、發大財

富邦熱身賽最會轟　申皓瑋牢記失敗經驗

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

謝金河：讓台灣成為電動巴士練兵的場域　成功率會大很多！

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

快訊／高雄鳥松「轎車燒成火球」　後座載電瓶突自燃

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

快訊／雲林爆量足跡曝光！確診個案2鄉鎮瘋狂訪友

阿美族男子「為女友遺愛」　申請入烏克蘭當傭兵

中華郵政　明起調整存款利率

萊爾富最頂不是取貨？1低調神品推爆

快訊／蝦皮大當機！　用戶刷一排崩潰：帳號被鎖

急著轉大人！16歲床戰30歲砲友　下體狂噴綠汁

快訊／喜宴群聚擴大！陳時中：即起禁止逐桌敬酒

台電情殺兇嫌是「三冠王」棒球國手！曾獲世界冠軍

4/1起1922平台退場！第28期「最後一輪」明起預約

母女吃780元牛排傻眼！店員：盤子貴

更多熱門

相關新聞

迷上小紅書「被男友狠罵」爆委屈！兩派吵翻

迷上小紅書「被男友狠罵」爆委屈！兩派吵翻

有「中國版Instagram」之稱的小紅書強勢崛起，許多人愛在上面看穿搭、美妝等。就有女網友哀怨表示，最近迷上小紅書，竟被男友罵了一頓，讓她不解求問，「到底看小紅書有什麼低能的，難道大家都不看嗎？」

女友戴牙套　他以為貼心「1舉動」結果gg了

女友戴牙套　他以為貼心「1舉動」結果gg了

不敢在男友面前放屁　辣妹憋屁憋到住院

不敢在男友面前放屁　辣妹憋屁憋到住院

2人約會狂嗑5600元沒人付錢　結局店家超傻眼

2人約會狂嗑5600元沒人付錢　結局店家超傻眼

超商店員抽空蹲角落吃飯...被客酸「很閒」

超商店員抽空蹲角落吃飯...被客酸「很閒」

關鍵字：

法律系情侶男友約會法院法條Dcard

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面