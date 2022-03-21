台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

▲文策院與Netflix宣布合作，共同深耕、行銷台灣原創故事。（圖／文策院、Netflix提供）

記者林育綾／台北報導

近期台灣文化影視作品在國際間嶄露頭角，為推升台灣原創內容進入國際市場，強化曝光力道，文化內容策進院（文策院）與國際影音串流服務 Netflix 於今（21）日宣布，雙方已簽署合作備忘錄（MOU），將共同合作，期盼共同深耕、行銷台灣原創故事。

文策院院長李明哲表示，台灣在多元族群的文化浸潤下，發展出豐富的故事題材，優秀的產業人才、自然地貌更能滿足各類拍攝需求，是國際團隊在亞洲地區進行影視合作的首選。這次的合作不但代表國際觀眾對台灣作品的肯定，也期待雙方合作帶來的國際資源，能促成台灣影視產業與國際進行常態性合作，拓展台灣作品的國際能見度，讓來自台灣的原創內容成為具識別度的品牌。

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Netflix 內容經理張晨表示，Netflix 與文策院的攜手合作，展現了我們投資在地創意產業的決心，透過與優秀的台灣創作團隊，期盼攜手為台灣與全球觀眾推出最優質的華語影視內容；而「深耕在地」是近年來Netflix 的發展主軸，積極製作在地化的內容。

Netflix 認為，台灣多元創作的氛圍，內容產業人才眾多，Netflix 在 2022 年仍會持續支持優質華語影視內容，未來期待透過與文策院、台灣產業以及政府部門的合作，讓全世界的觀眾能看到更多台灣原創作品。

雙方合作下，Netflix 將持續對台灣內容進行開發與投入自身資源支持，以發揮跨國際市場影響力；文策院則發揮整合政府、產業間等跨域資源應用的彈性，共同將台灣的戲劇、電影、動畫等原創故事帶到國際市場，讓全球觀眾都能看到其所展現的台灣文化、創意與人才。

其中2021台劇的亮眼表現，也增加了Netflix對台灣內容開發的信心，從《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》、《未來媽媽》、《斯卡羅》、《茶金》到近期大受好評的《華燈初上》，都讓台劇在國內及國際受到觀眾高度討論；文策院亦帶著這些作品在各大展會爭取國際影人注目、尋求更多的國際市場關注。 另外今年將要推出的影集《媽，別鬧了！》、《模仿犯》也讓觀眾充滿期待，展現出台劇詮釋多元議題及優良製作的能力。

▲2021台劇的亮眼表現，也增加了Netflix對台灣內容開發的信心。（圖／翻攝臉書）

不僅台灣劇集受到市場肯定，鍾孟宏導演的電影《瀑布》贏得第 58 屆金馬獎最佳劇情片、最佳原著劇本等四項大獎肯定，更代表台灣角逐美國第 94 屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」，文策院也在評審投票期間，為其進行國際媒體行銷、加強曝光，並由 Netflix 全球獨家發行，也讓更多海外觀眾能看到台灣的優質作品。

許多在國內大受好評的電影，如《當男人戀愛時》、《緝魂》與《孤味》，以及甫獲得去年金馬獎最佳新導演、最佳新演員等四項大獎的《美國女孩》，皆於Netflix 上映，文策院也將這些作品帶至國際展會，尋求更多的國際市場交易機會。