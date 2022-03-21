內湖、新店、高雄接連停電　她諷：難怪蘇貞昌不敢承諾蔣萬安

▲蔣萬安與蘇貞昌質詢交鋒。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市內湖區今（21日）凌晨2時10分突然發生停電，新北市新店區7時21分也停電，高雄10時21分也接連停電。對此，國民黨立委李貴敏諷刺，難怪行政院長蘇貞昌在接受國民黨立委蔣萬安質詢時不敢承諾不停電，甚至遮掩民進黨執政缺電、能源供應不穩定的大問題。

全台跳電事件頻傳，蔣萬安日前在質詢時，要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇並未允諾，反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。蔣萬安甚至在受訪時再嗆，堂堂行政院長，只會在國會殿堂發洩情緒，「沒肩膀的閣揆，不負責任政府」。

李貴敏則表示，連日來從南到北停電頻傳，光今天一天，從半夜的內湖，天亮後的新店，上班後再加碼高雄也停電。如此頻繁，不是電力穩定供應的系統性失靈，就是缺電問題圖窮匕見，結果看來絕大多數還是推給小動物惹的禍？

李貴敏說，只要停電，不管斷電、跳電、還是缺電，就是無電可用。政府就該檢討為何沒電，不管是設備故障，還是小動物誤觸電網，或是聯網規劃不當，亦或能源政策規劃錯誤；總之，當家就要負責任，絕不會是消費者活該倒霉，不管理由，都是店家的問題，不是嗎？

李貴敏表示，說穿了，蘇貞昌甘冒違憲罵名反質詢，還硬扯到蔣萬安，無非就是蘇內閣沒能力解決問題，所以試圖以大動作轉移焦點，遮掩民進黨執政缺電、能源供應不穩定的大問題。退一萬步言，兩蔣起碼還有勇氣說要反攻大陸，反觀蘇內閣，連說不停電的勇氣都沒有嗎？