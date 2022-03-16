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大學迎新「惡整儀式」恐怖虐待　大一新生被7學長活活灌死

▲▼大學迎新「惡整儀式」恐怖虐待　大一新生被7學長活活灌死。（圖／翻攝自Thairath）

▲大學迎新「惡整儀式」鬧出人命，19歲新生帕佑不幸死亡。（圖／翻攝自Thairath

文／中央社

泰國東北部一所大學的大一新生參加迎新惡整儀式遭到年級較高的學生霸凌死亡，警方將以虐待致死罪名法辦7名涉案的大學生。泰媒呼籲教育體制應該藉此改革，並教導學生如何尊重他人。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，19歲就讀呵叻府（Nakhon Ratchasima）東北皇家理工大學（Rajamangala University of Technology Isan ）的大一新生帕佑（Padyos Chonpakdi）在學校校園外的稻米田中，因為遭到年級較高的學生霸凌而死亡。

這起事件爆發是因為臉書粉絲專頁ANTI SOTUS披露這件事，專頁貼文指出年級較高的學生把帕佑帶到稻田中間，聲稱是要踢足球，但其實是強灌他酒，並把他打到昏迷不醒人事，帕佑在被送到醫院的路途中不幸去世。

這件事驚動了泰國警察總長蘇瓦（Suwat Jangyodsuk），要求呵叻警方加速調查帕佑的死因。

根據呵叻府警方調查，霸凌事件發生在3月13日，大約60個大一和大二的學生被叫去參加了這場迎新惡整儀式。

呵叻府警方昨天表示，將以虐待致死罪名法辦涉案的7名大學生。這些大學生坦承組織了一場迎新惡整儀式，和學校無關，警方將進一步調查是否有更多人涉案。

曼谷郵報今天在社論指出，在泰國大學的文化中，迎新惡整儀式行之有年，年級較高的學生會對著新生吼叫，或是叫新生做一些滑稽或荒謬的事情，展現出服從或團結的態度。

社論指出，大部分的迎新惡整儀式會在歡笑中落幕，但有的時候也會走偏，除了帕佑的事件外，2020年也曾有3個大學生在迎新惡整儀式中死亡。

社論認為，迎新惡整儀式成了縱容暴力、階級主義和服從主義的溫床，教育體制應該藉此做一些改革，教導學生如何尊重他人，如果什麼都不做，就是讓更多學生成為暴力文化下的受害者。

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