快訊／AZ、莫德納、BNT、高端將過期　蘇貞昌下令：確實執行銷毀

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌21日上午召開擴大防疫會議，指揮中心表示，包括AZ、莫德納、BNT以及高端等各廠牌疫苗，均將在本週起至年底間陸續屆臨效期；因此，17日已函送地方政府衛生局屆效後處理措施，已配撥給地方政府者即由地方衛生局依感染性事業廢棄物處理方式確實進行記錄與銷毀以及後續回報作業。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情上升11%，推測係因部分國家放寬防疫措施等因素導致全球疫情回升，鄰近國家疫情仍屬嚴峻，另部分國家檢測數縮減，調整為僅對「重症監測」統計，實際病例增加數則可能更多。

此外，指揮中心表示，本土疫情整體下降，除嘉義群聚事件感染源待釐清且有社區傳播風險外，其他縣市目前疫情尚屬穩定，國內整體疫情仍在可控範圍之中，而境外移入病例數持續增加，且以東南亞國家移入為多，境外威脅仍大，建議仍應落實邊境檢疫。

在疫苗接種方面，指揮中心表示，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為83.3%，第二劑為77.96%，第三劑為48.11%，累計施打超過4,901萬人次。

此外，指揮中心指出，包括AZ、莫德納、BNT以及高端等各廠牌疫苗，均將在本週起至年底間陸續屆臨效期，指揮中心已在17日函送地方政府衛生局屆效後處理措施，已配撥給地方政府者即由地方衛生局依感染性事業廢棄物處理方式確實進行記錄與銷毀以及後續回報作業。

蘇貞昌在聽取報告後表示，國內疫情雖在可控制的範圍內，而我們也準備朝向經濟與疫情兼顧的台灣模式前進，不過境外移入病例數量仍在持續增加中，且入境居家檢疫天數縮短政策對國內疫情之後續影響亦尚在觀察中。

蘇貞昌要求指揮中心，持續斟酌國際疫情以及其他國家防疫政策，並持續落實邊境管制，以作為相關防疫措施如何進行調整之依據。

蘇貞昌表示，為維護國人健康，指揮中心在國際疫情爆發前即積極透過各種方式取得疫苗，也因為指揮中心的努力不懈，目前國內各類疫苗品項及數量皆屬充足，而由於國內疫情目前趨於穩定，民眾施打疫苗之意願亦隨疫情發展情形而有相對起伏，政府為提高國民保護力、提升染疫高風險長者施打率，已透過各種方式並採取相關獎勵措施，並已達到相當成效。

蘇貞昌說，施打率在世界各國亦屬相對較高，政府為保障民眾健康，用盡方法取得各品項疫苗並鼓勵民眾施打，顯示政府已做好充足準備，而因目前疫情趨緩，各廠牌疫苗都將面對屆期銷毀狀況，他也要求指揮中心與地方政府確實執行，確保國人健康。