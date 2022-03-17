陸油價年內第5漲加滿多花140元　各地加油站擠爆車輛排長龍

▲大陸油價將上調，不少車主趕在漲價前把油加滿省荷包。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（17）日24時開啟成品油調價窗口，受近期國際油價大幅震盪上漲，分析人士預估，大陸油價將隨之上調，上漲幅度或在800元人民幣/噸左右，創下2013年新版定價機制以來最大上調幅度，成為年內第5漲。消息一出，大陸各地加油站自昨（16）日傍晚起便出現排隊車潮，有駕駛推算，漲價後加滿一桶油要多花32元人民幣（約140元新台幣）。

《中新網》報導，95汽油將進入每公升9元（人民幣，下同）時代，以油箱容量在50公升的私家車為例，加滿一箱油將較之前多花32元左右。

杭州的金女士16日下班就直接去加油，排隊排了半小時才得以加滿，「當時車挺多的，每條道都排滿了，那地方在修路，本來加油不太去的，其他加油站估計人還要多吧，沒想到（這裡）也很多人。」

也有加油站員工表示，站內每個加油口都有車在排隊，一直維持約30輛車排隊有一段時間，「大家聽說油價又要漲了，都來加油了，上一波還沒走完，下一波就續上了，雖然排隊只有5至10分鐘，每次感覺車少了，立馬就有一波又來了。」

廈門大學中國能源經濟研究中心教授孫傳旺強調，未來油價變化短期仍取決於俄烏局勢的進展，如果無法彌補供給側的影響，油價依然存在波動甚至上漲的可能。卓創資訊分析師桑瀟則認為，供需緊平衡依然是近期油市的有力支撐，「市場對地緣風險、對供應預期的憂慮情緒，將繼續主導油價的高波動性，美聯儲加息等貨幣緊縮政策，也將對油市形成不可忽略的影響。」