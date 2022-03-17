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中油30台「再生電腦」首次送進竹山鎮　5所偏鄉小校受惠

▲竹山鎮公所媒合中油贈送偏鄉小校「再生電腦」（下同）。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮公所媒合中油贈送偏鄉小校「再生電腦」（下同）。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣中油公司舉辦「再生電腦捐贈活動」，日前透過竹山鎮公所爭取，鎮內5所偏遠學校雀屏中選、獲贈30台電腦，希望讓孩童不因距離而造成城鄉差距，學童們擁有i5等級以上cpu的電腦，都開心直呼：「以後會更認真學習！」

台灣中油公司油品行銷事業部台中營業處副處長詹弘炎，17日捐贈電腦給竹山鎮公所，鎮長陳東睦鎮長代表接受，將提供當地大鞍國小、鯉魚國小、桶頭國小、瑞竹國小、秀林國小等5所國小推動數位學習使用，也提升行政與服務能量、建構更完善的學習環境。

▲竹山鎮公所媒合中油贈送偏鄉小校「再生電腦」。（圖／竹山鎮公所提供）

中油公司表示，疫情改變人的生活習慣，數位教學及視訊課程需求也大幅提升，有鑑於偏遠國小受限資金預算無法添購設備，因此有捐贈再生電腦的規劃：將電腦重新整理配備（含螢幕、鍵盤及滑鼠）、確認無誤後，送給偏鄉學童使用，希望孩子不因距離而有學習上的落差，也落實資源循環再利用，從106年到現在，他們已經捐贈將近200台電腦給需要的機構。

除了電腦，中油也準備200份蠟筆送給5所小學的全部學生，要讓學生能盡情作畫；而這批再生電腦都有i5等級以上cpu，在場學生都表示，有中油的愛心，以後學習會更加認真，受惠師生也都非常感恩。

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